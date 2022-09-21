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Депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818359228.html
Депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации, сообщил источник
Депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2022
Депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации, сообщил источник
Депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации, заявил РИА Новости источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон "О мобилизационной РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:17
2022-09-21T11:47
политика
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
госдума рф
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации, заявил РИА Новости источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".Статья 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гласит, что "отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам… членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы".
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политика, частичная мобилизация в россии, госдума рф, россия, совет федерации рф, общество
Политика, Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Госдума РФ, Россия, Совет Федерации РФ, Общество
11:17 21.09.2022 (обновлено: 11:47 21.09.2022)
 
Депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации, сообщил источник

Депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации согласно закону о мобилизационной подготовке

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации, заявил РИА Новости источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".
"Согласно закону, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, помимо других категорий, имеют депутаты Госдумы и сенаторы", - сказал собеседник агентства.
Статья 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гласит, что "отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам… членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы".
Девушка в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
11:05
В Госдуме прокомментировали возможную мобилизацию депутатов
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаЧастичная мобилизация в РоссииГосдума РФРоссияСовет Федерации РФОбщество
 
 
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