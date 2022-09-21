https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818359228.html

Депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации, сообщил источник

Депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2022

Депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации, сообщил источник

Депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации, заявил РИА Новости источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон "О мобилизационной РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:17

2022-09-21T11:17

2022-09-21T11:47

политика

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

госдума рф

россия

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dd792c0315d45b9dc3818c7a3b17bd.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации, заявил РИА Новости источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".Статья 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гласит, что "отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам… членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы".

https://ria.ru/20220921/gosduma-1818354809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, частичная мобилизация в россии, госдума рф, россия, совет федерации рф, общество