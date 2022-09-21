https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818348431.html
В СПЧ заявили, что граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации
В СПЧ заявили, что граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
В СПЧ заявили, что граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации
Граждане с приписным свидетельством, студенты и срочники в соответствии с нынешним указом президента РФ не будут мобилизованы, эта категория может быть призвана РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:41
2022-09-21T10:41
2022-09-21T11:20
специальная военная операция на украине
совет по правам человека при президенте рф (спч)
кирилл кабанов
россия
безопасность
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Граждане с приписным свидетельством, студенты и срочники в соответствии с нынешним указом президента РФ не будут мобилизованы, эта категория может быть призвана при полной мобилизации, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Они (граждане с приписным билетом) не будут призываться, срочники, студенты не будут. Вообще вот эта категория лиц, о которой мы говорим, - молодежь, она призывается при полной мобилизации", - сказал Кабанов.Он пояснил, что при полной мобилизации в армию призываются все граждане, в том числе молодежь и пожилые до 60 лет. "(При частичной мобилизации – ред.) в первую очередь идут люди, которые имеют боевой опыт <…>, которые подписали контракт на резерв с Минобороны. И их, по всей видимости, просто хватит, этой группы. А дальше уже идут люди, которые стоят на военном учете и имеют воинскую специальность", - сообщил Кабанов.
https://ria.ru/20220921/putin-1818328838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл кабанов, россия, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Кирилл Кабанов, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Частичная мобилизация в России
10:41 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
В СПЧ заявили, что граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации
Член СПЧ Кабанов: граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Граждане с приписным свидетельством, студенты и срочники в соответствии с нынешним указом президента РФ не будут мобилизованы, эта категория может быть призвана при полной мобилизации, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине
, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
"Они (граждане с приписным билетом) не будут призываться, срочники, студенты не будут. Вообще вот эта категория лиц, о которой мы говорим, - молодежь, она призывается при полной мобилизации", - сказал Кабанов.
Он пояснил, что при полной мобилизации в армию призываются все граждане, в том числе молодежь и пожилые до 60 лет. "(При частичной мобилизации – ред.) в первую очередь идут люди, которые имеют боевой опыт <…>, которые подписали контракт на резерв с Минобороны. И их, по всей видимости, просто хватит, этой группы. А дальше уже идут люди, которые стоят на военном учете и имеют воинскую специальность", - сообщил Кабанов.