https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818348431.html

В СПЧ заявили, что граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации

В СПЧ заявили, что граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

В СПЧ заявили, что граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации

Граждане с приписным свидетельством, студенты и срочники в соответствии с нынешним указом президента РФ не будут мобилизованы, эта категория может быть призвана РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:41

2022-09-21T10:41

2022-09-21T11:20

специальная военная операция на украине

совет по правам человека при президенте рф (спч)

кирилл кабанов

россия

безопасность

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Граждане с приписным свидетельством, студенты и срочники в соответствии с нынешним указом президента РФ не будут мобилизованы, эта категория может быть призвана при полной мобилизации, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Они (граждане с приписным билетом) не будут призываться, срочники, студенты не будут. Вообще вот эта категория лиц, о которой мы говорим, - молодежь, она призывается при полной мобилизации", - сказал Кабанов.Он пояснил, что при полной мобилизации в армию призываются все граждане, в том числе молодежь и пожилые до 60 лет. "(При частичной мобилизации – ред.) в первую очередь идут люди, которые имеют боевой опыт <…>, которые подписали контракт на резерв с Минобороны. И их, по всей видимости, просто хватит, этой группы. А дальше уже идут люди, которые стоят на военном учете и имеют воинскую специальность", - сообщил Кабанов.

https://ria.ru/20220921/putin-1818328838.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл кабанов, россия, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии