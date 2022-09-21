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Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818341758.html
Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации
Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации
Совет Федерации уже получил от президента РФ Владимира Путина в письменном виде информацию о проведении частичной мобилизации в стране. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:11
2022-09-21T11:20
совет федерации рф
безопасность
россия
валентина матвиенко
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации уже получил от президента РФ Владимира Путина в письменном виде информацию о проведении частичной мобилизации в стране."Совет Федерации уже получил письменное сообщение, письменную информацию президента РФ (о частичной мобилизации)", - сказала спикер Валентина Матвиенко, открывая осеннюю сессию Совета Федерации.Она отметила, что в целях защиты территориальной целостности государства, обеспечения ее государственного суверенитета, безопасности наших граждан и жителей освобожденных территорий "глава государства заявил о необходимости поддержать предложение Минобороны и Генерального штаба об объявлении частичной мобилизации, соответствующий указ подписан".
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совет федерации рф, безопасность, россия, валентина матвиенко, частичная мобилизация в россии
Совет Федерации РФ, Безопасность, Россия, Валентина Матвиенко, Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
10:11 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации

Матвиенко: Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации уже получил от президента РФ Владимира Путина в письменном виде информацию о проведении частичной мобилизации в стране.
"Совет Федерации уже получил письменное сообщение, письменную информацию президента РФ (о частичной мобилизации)", - сказала спикер Валентина Матвиенко, открывая осеннюю сессию Совета Федерации.
Российские военнослужащие на блокпосту - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:56Специальная военная операция на Украине
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации
Она отметила, что в целях защиты территориальной целостности государства, обеспечения ее государственного суверенитета, безопасности наших граждан и жителей освобожденных территорий "глава государства заявил о необходимости поддержать предложение Минобороны и Генерального штаба об объявлении частичной мобилизации, соответствующий указ подписан".
 
Специальная военная операция на УкраинеСовет Федерации РФБезопасностьРоссияВалентина МатвиенкоЧастичная мобилизация в России
 
 
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