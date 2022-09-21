https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818341758.html

Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации

Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации

Совет Федерации уже получил от президента РФ Владимира Путина в письменном виде информацию о проведении частичной мобилизации в стране. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:11

2022-09-21T10:11

2022-09-21T11:20

совет федерации рф

безопасность

россия

валентина матвиенко

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации уже получил от президента РФ Владимира Путина в письменном виде информацию о проведении частичной мобилизации в стране."Совет Федерации уже получил письменное сообщение, письменную информацию президента РФ (о частичной мобилизации)", - сказала спикер Валентина Матвиенко, открывая осеннюю сессию Совета Федерации.Она отметила, что в целях защиты территориальной целостности государства, обеспечения ее государственного суверенитета, безопасности наших граждан и жителей освобожденных территорий "глава государства заявил о необходимости поддержать предложение Минобороны и Генерального штаба об объявлении частичной мобилизации, соответствующий указ подписан".

https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, безопасность, россия, валентина матвиенко, частичная мобилизация в россии