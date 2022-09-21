https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818341758.html
Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации
Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации
Совет Федерации уже получил от президента РФ Владимира Путина в письменном виде информацию о проведении частичной мобилизации в стране. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:11
2022-09-21T10:11
2022-09-21T11:20
совет федерации рф
безопасность
россия
валентина матвиенко
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации уже получил от президента РФ Владимира Путина в письменном виде информацию о проведении частичной мобилизации в стране."Совет Федерации уже получил письменное сообщение, письменную информацию президента РФ (о частичной мобилизации)", - сказала спикер Валентина Матвиенко, открывая осеннюю сессию Совета Федерации.Она отметила, что в целях защиты территориальной целостности государства, обеспечения ее государственного суверенитета, безопасности наших граждан и жителей освобожденных территорий "глава государства заявил о необходимости поддержать предложение Минобороны и Генерального штаба об объявлении частичной мобилизации, соответствующий указ подписан".
https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, безопасность, россия, валентина матвиенко, частичная мобилизация в россии
Совет Федерации РФ, Безопасность, Россия, Валентина Матвиенко, Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
10:11 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации
Матвиенко: Совфед получил от президента информацию о частичной мобилизации