https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818339614.html

В Совфеде считают, что всеобщая мобилизация не требуется

В Совфеде считают, что всеобщая мобилизация не требуется - РИА Новости, 21.09.2022

В Совфеде считают, что всеобщая мобилизация не требуется

Частичная мобилизация в России укрепит позиции ВС РФ на освобожденных территориях, общий призыв не нужен, заявил РИА Новости в среду первый замглавы... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:03

2022-09-21T10:03

2022-09-21T11:19

специальная военная операция на украине

общество

совет федерации рф

владимир джабаров

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация в России укрепит позиции ВС РФ на освобожденных территориях, общий призыв не нужен, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ."Конечно, нам надо немного укрепиться, нас там (на освобожденных территориях) в три раза меньше, чем украинцев", - сказал политик. По его мнению, частичная мобилизация "решит вопрос". Отвечая на вопрос агентства, нужно ли проводить всеобщую мобилизацию, Джабаров ответил: "Нет, конечно".

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, совет федерации рф, владимир джабаров, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии