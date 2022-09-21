https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818339614.html
В Совфеде считают, что всеобщая мобилизация не требуется
В Совфеде считают, что всеобщая мобилизация не требуется - РИА Новости, 21.09.2022
В Совфеде считают, что всеобщая мобилизация не требуется
Частичная мобилизация в России укрепит позиции ВС РФ на освобожденных территориях, общий призыв не нужен, заявил РИА Новости в среду первый замглавы... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:03
2022-09-21T10:03
2022-09-21T11:19
специальная военная операция на украине
общество
совет федерации рф
владимир джабаров
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация в России укрепит позиции ВС РФ на освобожденных территориях, общий призыв не нужен, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ."Конечно, нам надо немного укрепиться, нас там (на освобожденных территориях) в три раза меньше, чем украинцев", - сказал политик. По его мнению, частичная мобилизация "решит вопрос". Отвечая на вопрос агентства, нужно ли проводить всеобщую мобилизацию, Джабаров ответил: "Нет, конечно".
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, владимир джабаров, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Частичная мобилизация в России
10:03 21.09.2022 (обновлено: 11:19 21.09.2022)
В Совфеде считают, что всеобщая мобилизация не требуется
Сенатор Джабаров поддержал частичную мобилизацию, но считает, что всеобщая не требуется