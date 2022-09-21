https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818329372.html

Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин

Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин

Парламент России будет официально проинформирован о мерах по частичной мобилизации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:20

2022-09-21T09:20

2022-09-21T11:20

безопасность

политика

владимир путин

россия

совет федерации рф

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Парламент России будет официально проинформирован о мерах по частичной мобилизации, заявил президент РФ Владимир Путин."В соответствии с законодательством об этом официальными письмами будут сегодня проинформированы палаты Федерального собрания Совет Федерации и Госдума", - сказал Путин в своем обращении в среду.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327660.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, политика, владимир путин, россия, совет федерации рф, госдума рф, частичная мобилизация в россии