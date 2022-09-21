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Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин
Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин
Парламент России будет официально проинформирован о мерах по частичной мобилизации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:20
2022-09-21T11:20
безопасность
политика
владимир путин
россия
совет федерации рф
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Парламент России будет официально проинформирован о мерах по частичной мобилизации, заявил президент РФ Владимир Путин."В соответствии с законодательством об этом официальными письмами будут сегодня проинформированы палаты Федерального собрания Совет Федерации и Госдума", - сказал Путин в своем обращении в среду.
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безопасность, политика, владимир путин, россия, совет федерации рф, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Политика, Владимир Путин, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
09:20 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин

Президент Путин: парламент будет проинформирован о мерах по частичной мобилизации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Парламент России будет официально проинформирован о мерах по частичной мобилизации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В соответствии с законодательством об этом официальными письмами будут сегодня проинформированы палаты Федерального собрания Совет Федерации и Госдума", - сказал Путин в своем обращении в среду.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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БезопасностьПолитикаВладимир ПутинРоссияСовет Федерации РФГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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