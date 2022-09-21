https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818329372.html
Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин
Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин
Парламент России будет официально проинформирован о мерах по частичной мобилизации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:20
2022-09-21T09:20
2022-09-21T11:20
безопасность
политика
владимир путин
россия
совет федерации рф
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Парламент России будет официально проинформирован о мерах по частичной мобилизации, заявил президент РФ Владимир Путин."В соответствии с законодательством об этом официальными письмами будут сегодня проинформированы палаты Федерального собрания Совет Федерации и Госдума", - сказал Путин в своем обращении в среду.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, политика, владимир путин, россия, совет федерации рф, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Политика, Владимир Путин, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
09:20 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Парламент проинформируют о мерах по частичной мобилизации, заявил Путин
Президент Путин: парламент будет проинформирован о мерах по частичной мобилизации