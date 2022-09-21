https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327861.html

Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября

Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября - РИА Новости, 21.09.2022

Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября

Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин и поручил главам регионов оказать содействие в этой работе. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:13

2022-09-21T09:13

2022-09-21T09:23

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин и поручил главам регионов оказать содействие в этой работе."Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие в работе комиссариатов", - сказал Путин в своем обращении в среду.

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, россия