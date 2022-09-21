https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327861.html
Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября
Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября - РИА Новости, 21.09.2022
Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября
Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин и поручил главам регионов оказать содействие в этой работе. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:13
2022-09-21T09:13
2022-09-21T09:23
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин и поручил главам регионов оказать содействие в этой работе."Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие в работе комиссариатов", - сказал Путин в своем обращении в среду.
https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
09:13 21.09.2022 (обновлено: 09:23 21.09.2022)
Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября
Путин: мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября