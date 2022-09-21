https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327660.html
Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин
Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин
Указ о частичной мобилизации граждан подписан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:12
2022-09-21T09:12
2022-09-21T11:20
безопасность
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Указ о частичной мобилизации граждан подписан, заявил президент России Владимир Путин.Путин выступил с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация."Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официальными письмами будут сегодня проинформированы палата Федерального собрания, Совет Федерации и Государственной Думы", - сказал Путин.Ранее президент отметил, что мобилизации будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, проходили службу в рядах Вооружённых Сил, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.
https://ria.ru/20220921/tekhnika-1818331181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
09:12 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин
Путин: указ о частичной мобилизации подписан