https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327660.html

Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин

Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин

Указ о частичной мобилизации граждан подписан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:12

2022-09-21T09:12

2022-09-21T11:20

безопасность

россия

владимир путин

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Указ о частичной мобилизации граждан подписан, заявил президент России Владимир Путин.Путин выступил с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация."Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официальными письмами будут сегодня проинформированы палата Федерального собрания, Совет Федерации и Государственной Думы", - сказал Путин.Ранее президент отметил, что мобилизации будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, проходили службу в рядах Вооружённых Сил, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.

https://ria.ru/20220921/tekhnika-1818331181.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии