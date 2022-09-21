Рейтинг@Mail.ru
Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327660.html
Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин
Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин
Указ о частичной мобилизации граждан подписан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:12
2022-09-21T11:20
безопасность
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Указ о частичной мобилизации граждан подписан, заявил президент России Владимир Путин.Путин выступил с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация."Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официальными письмами будут сегодня проинформированы палата Федерального собрания, Совет Федерации и Государственной Думы", - сказал Путин.Ранее президент отметил, что мобилизации будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, проходили службу в рядах Вооружённых Сил, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.
https://ria.ru/20220921/tekhnika-1818331181.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
09:12 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
Указ о частичной мобилизации подписан, заявил Путин

Путин: указ о частичной мобилизации подписан

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Указ о частичной мобилизации граждан подписан, заявил президент России Владимир Путин.
Путин выступил с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация.
"Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официальными письмами будут сегодня проинформированы палата Федерального собрания, Совет Федерации и Государственной Думы", - сказал Путин.
Ранее президент отметил, что мобилизации будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, проходили службу в рядах Вооружённых Сил, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:27
Путин: Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала