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Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" перешел на МКС - РИА Новости, 21.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220921/mks-1818567863.html
Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" перешел на МКС
Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" перешел на МКС - РИА Новости, 21.09.2022
Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" перешел на МКС
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио, прибывшие на Международную космическую станцию (МКС) на... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T23:18
2022-09-21T23:18
наука
космос - риа наука
анна кикина
сергей королев
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роскосмос
наса
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио, прибывшие на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-22", открыли люки между кораблем и станцией и перешли на МКС, трансляцию ведёт "Роскосмос".Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 16.54 мск. Через несколько минут она вывела корабль с двумя россиянами и американцем на орбиту. Стыковка с МКС произошла в 20.06 мск. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток.Пуск сентября стал первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.Вновь прибывшему на станцию экипажу предстоит выполнить до пяти выходов в открытый космос и окончательно ввести в состав МКС новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Первый выход назначен на 17 ноября.Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.Сейчас к станции пристыкован корабль "Союз МС-21", прибывший на МКС 18 марта 2022 года. Этот корабль ранее нарекли в честь легендарного советского ракетчика Сергея Королева, 115-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. На "Королеве" на МКС прилетели российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Они вернутся на Землю 30 сентября. Также на станции работают члены экипажа американского корабля Crew Dragon астронавты НАСА Челл Линдгрен, Боб Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянка Саманта Кристофоретти.
https://ria.ru/20220920/kosmos-1818200526.html
https://ria.ru/20220921/mks-1818565458.html
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космос - риа наука, анна кикина, сергей королев, байконур (город), земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, мс-21
Наука, Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Сергей Королев, Байконур (город), Земля, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX, МС-21
23:18 21.09.2022
 
Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" перешел на МКС

Космонавты Прокопьев и Петелин, а также астронавт Рубио перешли с "Циолковского" на МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио, прибывшие на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-22", открыли люки между кораблем и станцией и перешли на МКС, трансляцию ведёт "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 16.54 мск. Через несколько минут она вывела корабль с двумя россиянами и американцем на орбиту. Стыковка с МКС произошла в 20.06 мск. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток.
Пуск сентября стал первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
Вновь прибывшему на станцию экипажу предстоит выполнить до пяти выходов в открытый космос и окончательно ввести в состав МКС новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Первый выход назначен на 17 ноября.
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Космонавты Прокопьев и Петелин рассказали, какие талисманы возьмут на МКС
Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
Сейчас к станции пристыкован корабль "Союз МС-21", прибывший на МКС 18 марта 2022 года. Этот корабль ранее нарекли в честь легендарного советского ракетчика Сергея Королева, 115-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. На "Королеве" на МКС прилетели российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Они вернутся на Землю 30 сентября. Также на станции работают члены экипажа американского корабля Crew Dragon астронавты НАСА Челл Линдгрен, Боб Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянка Саманта Кристофоретти.
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НаукаКосмос - РИА НаукаАнна КикинаСергей КоролевБайконур (город)ЗемляРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXМС-21
 
 
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