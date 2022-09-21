https://ria.ru/20220921/mks-1818567863.html

Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" перешел на МКС

Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" перешел на МКС - РИА Новости, 21.09.2022

Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" перешел на МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио, прибывшие на Международную космическую станцию (МКС) на... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T23:18

2022-09-21T23:18

2022-09-21T23:18

наука

космос - риа наука

анна кикина

сергей королев

байконур (город)

земля

роскосмос

наса

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио, прибывшие на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-22", открыли люки между кораблем и станцией и перешли на МКС, трансляцию ведёт "Роскосмос".Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 16.54 мск. Через несколько минут она вывела корабль с двумя россиянами и американцем на орбиту. Стыковка с МКС произошла в 20.06 мск. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток.Пуск сентября стал первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.Вновь прибывшему на станцию экипажу предстоит выполнить до пяти выходов в открытый космос и окончательно ввести в состав МКС новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Первый выход назначен на 17 ноября.Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.Сейчас к станции пристыкован корабль "Союз МС-21", прибывший на МКС 18 марта 2022 года. Этот корабль ранее нарекли в честь легендарного советского ракетчика Сергея Королева, 115-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. На "Королеве" на МКС прилетели российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Они вернутся на Землю 30 сентября. Также на станции работают члены экипажа американского корабля Crew Dragon астронавты НАСА Челл Линдгрен, Боб Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянка Саманта Кристофоретти.

https://ria.ru/20220920/kosmos-1818200526.html

https://ria.ru/20220921/mks-1818565458.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, анна кикина, сергей королев, байконур (город), земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, мс-21