https://ria.ru/20220921/mks-1818565458.html

Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года

Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года - РИА Новости, 21.09.2022

Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года

Россия с высокой вероятностью будет участвовать в проекте Международной космической станции до 2028 года, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T22:43

2022-09-21T22:43

2022-09-21T22:43

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

россия

роскосмос

наса

в мире

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_0:53:1080:661_1920x0_80_0_0_46467131c2acdfbeb30141eed7ddb3c0.jpg

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен - РИА Новости. Россия с высокой вероятностью будет участвовать в проекте Международной космической станции до 2028 года, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.Ранее Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.Позднее Борисов пояснил, что речь идет о том, что РФ не выйдет из МКС ранее 2024 года, а точный срок будет определен позднее. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, это может быть и 2025, и 2028, и 2030 год.

https://ria.ru/20220801/kosmos-1806476591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос, наса, в мире, международная космическая станция (мкс)