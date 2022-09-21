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Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года - РИА Новости, 21.09.2022
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Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года
Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года - РИА Новости, 21.09.2022
Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года
Россия с высокой вероятностью будет участвовать в проекте Международной космической станции до 2028 года, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:43
2022-09-21T22:43
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
россия
роскосмос
наса
в мире
международная космическая станция (мкс)
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен - РИА Новости. Россия с высокой вероятностью будет участвовать в проекте Международной космической станции до 2028 года, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.Ранее Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.Позднее Борисов пояснил, что речь идет о том, что РФ не выйдет из МКС ранее 2024 года, а точный срок будет определен позднее. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, это может быть и 2025, и 2028, и 2030 год.
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос, наса, в мире, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, Роскосмос, НАСА, В мире, Международная космическая станция (МКС)
22:43 21.09.2022
 
Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года

Борисов заявил о высокой вероятности участия России в проекте МКС до 2028 года

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен - РИА Новости. Россия с высокой вероятностью будет участвовать в проекте Международной космической станции до 2028 года, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"До 2028 года с высокой вероятностью, а дальше все будет зависеть от состояния (станции)", - сказал Борисов на пресс-конференции после пуска корабля "Союз МС-22" на ракете "Союз-2.1а".
Ранее Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.
Позднее Борисов пояснил, что речь идет о том, что РФ не выйдет из МКС ранее 2024 года, а точный срок будет определен позднее. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, это может быть и 2025, и 2028, и 2030 год.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Космос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)РоссияРоскосмосНАСАВ миреМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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