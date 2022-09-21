https://ria.ru/20220921/mks-1818565458.html
Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года
Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года - РИА Новости, 21.09.2022
Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года
Россия с высокой вероятностью будет участвовать в проекте Международной космической станции до 2028 года, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:43
2022-09-21T22:43
2022-09-21T22:43
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен - РИА Новости. Россия с высокой вероятностью будет участвовать в проекте Международной космической станции до 2028 года, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.Ранее Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.Позднее Борисов пояснил, что речь идет о том, что РФ не выйдет из МКС ранее 2024 года, а точный срок будет определен позднее. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, это может быть и 2025, и 2028, и 2030 год.
https://ria.ru/20220801/kosmos-1806476591.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос, наса, в мире, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, Роскосмос, НАСА, В мире, Международная космическая станция (МКС)
Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС до 2028 года
Борисов заявил о высокой вероятности участия России в проекте МКС до 2028 года