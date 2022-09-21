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Корабль "Циолковский" прибыл на МКС - РИА Новости, 21.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220921/mks-1818541876.html
Корабль "Циолковский" прибыл на МКС
Корабль "Циолковский" прибыл на МКС - РИА Новости, 21.09.2022
Корабль "Циолковский" прибыл на МКС
Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к Международной космической станции с двумя россиянами и... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:43
2022-09-21T20:43
наука
космос - риа наука
константин циолковский
сергей королев
байконур (город)
земля
наса
роскосмос
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к Международной космической станции с двумя россиянами и американцем на борту, трансляцию ведёт "Роскосмос".Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 16.54 мск. Через несколько минут она вывела корабль с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также американским астронавтом Фрэнком Рубио на орбиту. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток.Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.Сейчас к станции пристыкован корабль "Союз МС-21", прибывший на МКС 18 марта 2022 года. Этот корабль ранее нарекли в честь легендарного советского ракетчика Сергея Королева, 115-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. На "Королеве" на МКС прилетели российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Они вернутся на Землю 30 сентября.Пуск 21 июня стал первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.Вновь прибывшему на станцию экипажу предстоит выполнить до пяти выходов в открытый космос, в ходе которых будет окончательно введен в состав МКС новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". В ходе выходов Кикина будет с борта станции управлять роботом-манипулятором ERA, установленным на "Науке". Первый выход назначен на 17 ноября.Циолковский" и "Королев" - не первые корабли, названные в честь известных личностей российской космонавтики. В апреле 2011 и 2021 годов, то есть к 50- и 60-летию полета первого человека в космос, корабли "Союз ТМА-21" и "Союз МС-18" получили имя в честь первого космонавта Юрия Гагарина.
https://ria.ru/20220907/mks-1815010098.html
https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html
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космос - риа наука, константин циолковский, сергей королев, байконур (город), земля, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), мс-21, dragon spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Константин Циолковский, Сергей Королев, Байконур (город), Земля, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), МС-21, Dragon SpaceX
20:43 21.09.2022
 
Корабль "Циолковский" прибыл на МКС

В "Роскосмосе" сообщили, что "Союз МС-22" успешно пристыковался к МКС

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к Международной космической станции с двумя россиянами и американцем на борту, трансляцию ведёт "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 16.54 мск. Через несколько минут она вывела корабль с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также американским астронавтом Фрэнком Рубио на орбиту. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток.
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7 сентября, 08:18
"Роскосмос": Россия будет стараться взаимодействовать с партнерами по МКС
Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
Сейчас к станции пристыкован корабль "Союз МС-21", прибывший на МКС 18 марта 2022 года. Этот корабль ранее нарекли в честь легендарного советского ракетчика Сергея Королева, 115-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. На "Королеве" на МКС прилетели российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Они вернутся на Землю 30 сентября.
Пуск 21 июня стал первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
Вновь прибывшему на станцию экипажу предстоит выполнить до пяти выходов в открытый космос, в ходе которых будет окончательно введен в состав МКС новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". В ходе выходов Кикина будет с борта станции управлять роботом-манипулятором ERA, установленным на "Науке". Первый выход назначен на 17 ноября.
Циолковский" и "Королев" - не первые корабли, названные в честь известных личностей российской космонавтики. В апреле 2011 и 2021 годов, то есть к 50- и 60-летию полета первого человека в космос, корабли "Союз ТМА-21" и "Союз МС-18" получили имя в честь первого космонавта Юрия Гагарина.
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НаукаКосмос - РИА НаукаКонстантин ЦиолковскийСергей КоролевБайконур (город)ЗемляНАСАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)МС-21Dragon SpaceX
 
 
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