Корабль "Циолковский" прибыл на МКС
В "Роскосмосе" сообщили, что "Союз МС-22" успешно пристыковался к МКС
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к Международной космической станции с двумя россиянами и американцем на борту, трансляцию ведёт "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 16.54 мск. Через несколько минут она вывела корабль с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также американским астронавтом Фрэнком Рубио на орбиту. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток.
Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
Сейчас к станции пристыкован корабль "Союз МС-21", прибывший на МКС 18 марта 2022 года. Этот корабль ранее нарекли в честь легендарного советского ракетчика Сергея Королева, 115-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. На "Королеве" на МКС прилетели российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Они вернутся на Землю 30 сентября.
Пуск 21 июня стал первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
Вновь прибывшему на станцию экипажу предстоит выполнить до пяти выходов в открытый космос, в ходе которых будет окончательно введен в состав МКС новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". В ходе выходов Кикина будет с борта станции управлять роботом-манипулятором ERA, установленным на "Науке". Первый выход назначен на 17 ноября.
Циолковский" и "Королев" - не первые корабли, названные в честь известных личностей российской космонавтики. В апреле 2011 и 2021 годов, то есть к 50- и 60-летию полета первого человека в космос, корабли "Союз ТМА-21" и "Союз МС-18" получили имя в честь первого космонавта Юрия Гагарина.
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