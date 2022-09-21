https://ria.ru/20220921/miting-1818460064.html

ОНФ проведет митинг в поддержку решения президента о референдумах

ОНФ проведет митинг в поддержку решения президента о референдумах - РИА Новости, 21.09.2022

ОНФ проведет митинг в поддержку решения президента о референдумах

Народный фронт организует в Москве митинг в поддержку решения президента России Владимиру Путина принять волю Донбасса и освобожденных территорий, сообщили РИА... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:12

2022-09-21T16:12

2022-09-21T17:07

юлия чичерина

владимир машков

александр ф. скляр

россия

москва

донецкая народная республика

общероссийский народный фронт

владимир путин

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Народный фронт организует в Москве митинг в поддержку решения президента России Владимиру Путина принять волю Донбасса и освобожденных территорий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОНФ. Организация обратилась в правительство Москвы с просьбой о согласовании проведения патриотического митинга на Манежной площади "Своих не бросаем" 23 сентября. Акцию также посвятят проекту Народного фронта "Все для Победы!" по сбору средств для помощи военнослужащим ЛНР и ДНР."В митинге примут участие представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданские активисты, жители Москвы и регионов России", — добавили в пресс-службе.Акция начнется в 17:00, на ней планируются выступления известных артистов и музыкантов, таких как Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр и Shaman.Накануне власти Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдум о присоединении к России. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.С предложением к руководству регионов провести референдумы в начале недели обратились местные общественники. Они подчеркнули, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.Президент России Владимир Путин в своем обращении отметил, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.

https://ria.ru/20220921/putin-1818396613.html

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

россия

москва

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юлия чичерина, владимир машков, александр ф. скляр, россия, москва, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, владимир путин