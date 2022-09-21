https://ria.ru/20220921/miting-1818460064.html
ОНФ проведет митинг в поддержку решения президента о референдумах
ОНФ проведет митинг в поддержку решения президента о референдумах - РИА Новости, 21.09.2022
ОНФ проведет митинг в поддержку решения президента о референдумах
Народный фронт организует в Москве митинг в поддержку решения президента России Владимиру Путина принять волю Донбасса и освобожденных территорий, сообщили РИА... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:12
2022-09-21T16:12
2022-09-21T17:07
юлия чичерина
владимир машков
александр ф. скляр
россия
москва
донецкая народная республика
общероссийский народный фронт
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Народный фронт организует в Москве митинг в поддержку решения президента России Владимиру Путина принять волю Донбасса и освобожденных территорий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОНФ. Организация обратилась в правительство Москвы с просьбой о согласовании проведения патриотического митинга на Манежной площади "Своих не бросаем" 23 сентября. Акцию также посвятят проекту Народного фронта "Все для Победы!" по сбору средств для помощи военнослужащим ЛНР и ДНР."В митинге примут участие представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданские активисты, жители Москвы и регионов России", — добавили в пресс-службе.Акция начнется в 17:00, на ней планируются выступления известных артистов и музыкантов, таких как Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр и Shaman.Накануне власти Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдум о присоединении к России. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.С предложением к руководству регионов провести референдумы в начале недели обратились местные общественники. Они подчеркнули, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.Президент России Владимир Путин в своем обращении отметил, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.
https://ria.ru/20220921/putin-1818396613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия чичерина, владимир машков, александр ф. скляр, россия, москва, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, владимир путин
Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Общероссийский народный фронт, Владимир Путин
16:12 21.09.2022 (обновлено: 17:07 21.09.2022)
ОНФ проведет митинг в поддержку решения президента о референдумах
ОНФ организует 23 сентября митинг в поддержку решения президента России о референдумах
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Народный фронт организует в Москве митинг в поддержку решения президента России Владимиру Путина принять волю Донбасса и освобожденных территорий, сообщили
РИА Новости в пресс-службе ОНФ.
"В день старта референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Народный фронт организует в Москве митинг в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобожденной Украины, желающих провести референдумы о присоединении к России", — сказано в сообщении.
Организация обратилась в правительство Москвы с просьбой о согласовании проведения патриотического митинга на Манежной площади "Своих не бросаем" 23 сентября. Акцию также посвятят проекту Народного фронта "Все для Победы!" по сбору средств для помощи военнослужащим ЛНР и ДНР.
"В митинге примут участие представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданские активисты, жители Москвы и регионов России", — добавили в пресс-службе.
Акция начнется в 17:00, на ней планируются выступления известных артистов и музыкантов, таких как Юлия Чичерина
, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр и Shaman.
Накануне власти Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдум о присоединении к России. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.
С предложением к руководству регионов провести референдумы в начале недели обратились местные общественники. Они подчеркнули, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.
Президент России Владимир Путин в своем обращении отметил, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.