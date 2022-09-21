https://ria.ru/20220921/mishustin-1818356196.html

Мишустин призвал обеспечить самодостаточность российских цифровых решений

Мишустин призвал обеспечить самодостаточность российских цифровых решений - РИА Новости, 21.09.2022

Мишустин призвал обеспечить самодостаточность российских цифровых решений

Необходимо в условиях давления Запада на Россию обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:08

2022-09-21T11:08

2022-09-21T11:22

экономика

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_781:1367:2047:2079_1920x0_80_0_0_9ea6ad163b5eec3d9e59af5c3b8a7f17.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Необходимо в условиях давления Запада на Россию обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Эксперты, ученые, предприниматели вносят значимый вклад в решение задачи по достижению технологической независимости России. Президент неоднократно подчеркивал важность этой работы. Особенно сейчас – в условиях давления коллективного Запада на нашу страну - необходимо обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики. И правительство оказывает максимальную поддержку этому сектору", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам форума "Казань Digital Week-2022".Он напомнил участникам форума, что по инициативе главы государства в начале пандемии был принят первый пакет мер для индустрии - прежде всего "для формирования настолько комфортной юрисдикции, чтобы предприниматели стремились работать в России, а не за рубежом". Для тех, кто создает цифровые платформы и программные продукты, власти снизили страховые взносы практически в два раза, с 14% до 7,5%, а ставку налога на прибыль уменьшили до 3%. При этом в отношении отечественного программного обеспечения была сохранена льгота по освобождению от уплаты НДС."В результате за последние два года объем реализованных на рынке решений собственного производства, оказанных услуг и выполненных работ силами российских специалистов вырос на 75%. И превысил к концу прошлого года два триллиона рублей", - отметил премьер.Также был утвержден так называемый второй пакет мер поддержки IТ-отрасли, установлены сроки отказа от иностранных технологий, предусмотрена помощь для бизнеса, внедряющего у себя отечественные разработки, в том числе пилотные. Кроме этого, власти уделяют внимание расширение кадровой базы для IТ-индустрии, рассказал Мишустин."Из-за давления западных стран в России закрыли свои офисы крупные иностранные поставщики программного обеспечения. В этих условиях мы усилили поддержку нашей отрасли. По поручению президента ввели новые меры помощи", - подчеркнул глава правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220916/rubl-1817384412.html

https://ria.ru/20220913/finaktivy-1816388725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, россия