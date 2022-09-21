https://ria.ru/20220921/mishustin-1818356196.html
Мишустин призвал обеспечить самодостаточность российских цифровых решений
Мишустин призвал обеспечить самодостаточность российских цифровых решений - РИА Новости, 21.09.2022
Мишустин призвал обеспечить самодостаточность российских цифровых решений
Необходимо в условиях давления Запада на Россию обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:08
2022-09-21T11:08
2022-09-21T11:22
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Необходимо в условиях давления Запада на Россию обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Эксперты, ученые, предприниматели вносят значимый вклад в решение задачи по достижению технологической независимости России. Президент неоднократно подчеркивал важность этой работы. Особенно сейчас – в условиях давления коллективного Запада на нашу страну - необходимо обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики. И правительство оказывает максимальную поддержку этому сектору", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам форума "Казань Digital Week-2022".Он напомнил участникам форума, что по инициативе главы государства в начале пандемии был принят первый пакет мер для индустрии - прежде всего "для формирования настолько комфортной юрисдикции, чтобы предприниматели стремились работать в России, а не за рубежом". Для тех, кто создает цифровые платформы и программные продукты, власти снизили страховые взносы практически в два раза, с 14% до 7,5%, а ставку налога на прибыль уменьшили до 3%. При этом в отношении отечественного программного обеспечения была сохранена льгота по освобождению от уплаты НДС."В результате за последние два года объем реализованных на рынке решений собственного производства, оказанных услуг и выполненных работ силами российских специалистов вырос на 75%. И превысил к концу прошлого года два триллиона рублей", - отметил премьер.Также был утвержден так называемый второй пакет мер поддержки IТ-отрасли, установлены сроки отказа от иностранных технологий, предусмотрена помощь для бизнеса, внедряющего у себя отечественные разработки, в том числе пилотные. Кроме этого, власти уделяют внимание расширение кадровой базы для IТ-индустрии, рассказал Мишустин."Из-за давления западных стран в России закрыли свои офисы крупные иностранные поставщики программного обеспечения. В этих условиях мы усилили поддержку нашей отрасли. По поручению президента ввели новые меры помощи", - подчеркнул глава правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
11:08 21.09.2022 (обновлено: 11:22 21.09.2022)
Мишустин призвал обеспечить самодостаточность российских цифровых решений
Мишустин призвал обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений в экономике
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Необходимо в условиях давления Запада на Россию обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Эксперты, ученые, предприниматели вносят значимый вклад в решение задачи по достижению технологической независимости России. Президент неоднократно подчеркивал важность этой работы. Особенно сейчас – в условиях давления коллективного Запада на нашу страну - необходимо обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики. И правительство оказывает максимальную поддержку этому сектору", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам форума "Казань Digital Week-2022".
Он напомнил участникам форума, что по инициативе главы государства в начале пандемии был принят первый пакет мер для индустрии - прежде всего "для формирования настолько комфортной юрисдикции, чтобы предприниматели стремились работать в России, а не за рубежом". Для тех, кто создает цифровые платформы и программные продукты, власти снизили страховые взносы практически в два раза, с 14% до 7,5%, а ставку налога на прибыль уменьшили до 3%. При этом в отношении отечественного программного обеспечения была сохранена льгота по освобождению от уплаты НДС.
"В результате за последние два года объем реализованных на рынке решений собственного производства, оказанных услуг и выполненных работ силами российских специалистов вырос на 75%. И превысил к концу прошлого года два триллиона рублей", - отметил премьер.
Также был утвержден так называемый второй пакет мер поддержки IТ-отрасли, установлены сроки отказа от иностранных технологий, предусмотрена помощь для бизнеса, внедряющего у себя отечественные разработки, в том числе пилотные. Кроме этого, власти уделяют внимание расширение кадровой базы для IТ-индустрии, рассказал Мишустин.
"Из-за давления западных стран в России закрыли свои офисы крупные иностранные поставщики программного обеспечения. В этих условиях мы усилили поддержку нашей отрасли. По поручению президента ввели новые меры помощи", - подчеркнул глава правительства.