https://ria.ru/20220921/mir-1818303102.html
Боливия предложила на Генассамблее ООН провозгласить мир во всем мире
Боливия предложила на Генассамблее ООН провозгласить мир во всем мире - РИА Новости, 21.09.2022
Боливия предложила на Генассамблее ООН провозгласить мир во всем мире
Боливия предлагает ООН стать площадкой для заключения исторического соглашения о мире во всем мире, сообщил президент страны Луис Арсе, выступая на... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T01:07
2022-09-21T01:07
2022-09-21T01:07
в мире
луис арсе
боливия
оон
генеральная ассамблея оон
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен - РИА Новости. Боливия предлагает ООН стать площадкой для заключения исторического соглашения о мире во всем мире, сообщил президент страны Луис Арсе, выступая на генассамблее."Мы сталкиваемся с систематическим кризисом капитализма, который ставит под угрозу жизнь человечества и планеты", - добавил президент, подчеркнув, что необходимо построить новый мировой порядок, основанный на многополярности, который бы стал благоприятным для всех стран."Многополярность - это единственный механизм, который дает гарантии уважения между странами вне зависимости от их экономической или военной силы", - подчеркнул Арсе."Выступаем за то, чтобы эта ассамблея стала площадкой для заключения большого исторического соглашения, соглашения, где главенствует диалог и демократия над любым спором, и где мир (планета) провозглашается зоной мира. Чтобы достигнуть этой цели, жизненно необходимо, чтобы ООН без отдыха работала, чтобы добиться прекращения огня между Россией и Украиной, чтобы исторические права Палестины уважались и чтобы НАТО прекратила думать о своих планах экспансии", - сказал глава боливийского государства.
https://ria.ru/20220921/boliviya-1818300305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луис арсе, боливия, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Луис Арсе, Боливия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Боливия предложила на Генассамблее ООН провозгласить мир во всем мире
Президент Боливии Арсе предложил ООН заключить историческое соглашение о мире во всем мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен - РИА Новости. Боливия предлагает ООН стать площадкой для заключения исторического соглашения о мире во всем мире, сообщил президент страны Луис Арсе, выступая на генассамблее.
"(Мы предлагаем) провозгласить мир (планету) зоной мира. Мы выражаем обеспокоенность числом вооруженных конфликтов, которые обрушиваются на человечество. Многие из них подталкиваются транснациональными военными корпорациями, но в то же время и рвением установить политический и экономический мировой порядок в интересах капитализма", - сказал Арсе, выступая на Генассамблее ООН.
"Мы сталкиваемся с систематическим кризисом капитализма, который ставит под угрозу жизнь человечества и планеты", - добавил президент, подчеркнув, что необходимо построить новый мировой порядок, основанный на многополярности, который бы стал благоприятным для всех стран.
"Многополярность - это единственный механизм, который дает гарантии уважения между странами вне зависимости от их экономической или военной силы", - подчеркнул Арсе.
"Выступаем за то, чтобы эта ассамблея стала площадкой для заключения большого исторического соглашения, соглашения, где главенствует диалог и демократия над любым спором, и где мир (планета) провозглашается зоной мира. Чтобы достигнуть этой цели, жизненно необходимо, чтобы ООН без отдыха работала, чтобы добиться прекращения огня между Россией
и Украиной
, чтобы исторические права Палестины
уважались и чтобы НАТО
прекратила думать о своих планах экспансии", - сказал глава боливийского государства.