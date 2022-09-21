https://ria.ru/20220921/mir-1818303102.html

Боливия предложила на Генассамблее ООН провозгласить мир во всем мире

Боливия предложила на Генассамблее ООН провозгласить мир во всем мире - РИА Новости, 21.09.2022

Боливия предложила на Генассамблее ООН провозгласить мир во всем мире

Боливия предлагает ООН стать площадкой для заключения исторического соглашения о мире во всем мире, сообщил президент страны Луис Арсе, выступая на... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T01:07

2022-09-21T01:07

2022-09-21T01:07

в мире

луис арсе

боливия

оон

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен - РИА Новости. Боливия предлагает ООН стать площадкой для заключения исторического соглашения о мире во всем мире, сообщил президент страны Луис Арсе, выступая на генассамблее."Мы сталкиваемся с систематическим кризисом капитализма, который ставит под угрозу жизнь человечества и планеты", - добавил президент, подчеркнув, что необходимо построить новый мировой порядок, основанный на многополярности, который бы стал благоприятным для всех стран."Многополярность - это единственный механизм, который дает гарантии уважения между странами вне зависимости от их экономической или военной силы", - подчеркнул Арсе."Выступаем за то, чтобы эта ассамблея стала площадкой для заключения большого исторического соглашения, соглашения, где главенствует диалог и демократия над любым спором, и где мир (планета) провозглашается зоной мира. Чтобы достигнуть этой цели, жизненно необходимо, чтобы ООН без отдыха работала, чтобы добиться прекращения огня между Россией и Украиной, чтобы исторические права Палестины уважались и чтобы НАТО прекратила думать о своих планах экспансии", - сказал глава боливийского государства.

https://ria.ru/20220921/boliviya-1818300305.html

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луис арсе, боливия, оон, генеральная ассамблея оон