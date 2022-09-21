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Международный день мира - РИА Новости, 21.09.2022
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Международный день мира
Международный день мира - РИА Новости, 21.09.2022
Международный день мира
Ежегодно 21 сентября международное сообщество отмечает Международный день мира (International Day of Peace). РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T03:52
2022-09-21T03:52
справки
в мире
международный день мира
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Ежегодно 21 сентября международное сообщество отмечает Международный день мира (International Day of Peace).Международный день мира был учрежден в 1981 году резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), где было указано, что третий вторник сентября – день открытия очередных сессий Генеральной Ассамблеи – отмечается как Международный день мира. Впервые он был проведен в 1982 году.В 2001 году Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день отказа от насилия и прекращения огня.ООН предложила всем странам и народам останавливать в этот День военные действия, или же отмечать его проведением образовательных и общественных информационных акций по проблемам мира. Мир – это то, к чему стремятся все народы. Создание ООН в 1945 году в конце самой разрушительной в истории Второй мировой войны стало реальным воплощением этого стремления. В XXI веке ООН продолжает активную работу по поддержанию международного мира и безопасности. Посланцы мира ООН – это избранные выдающиеся деятели в области искусства, литературы, науки, музыки и спорта, которые помогают в деле привлечения мирового внимания к работе ООН. Следуя почетной миссии, возлагаемой на них генеральным секретарем организации, эти люди посвящают свое время, талант и энергию делу укрепления мира. В их числе – принцесса Иордании Хайя бинт аль Хуссейн, актеры Леонардо ди Каприо, Майкл Дуглас, Шарлиз Терон (США), писатель Паоло Коэльо (Бразилия), антрополог Джейн Гудолл (Великобритания) и др. В 2001 году ООН и ее генеральный секретарь Кофи Аннан получили Нобелевскую премию мира "за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире". В 2022 году Международный день мира пройдет под девизом "Покончить с расизмом. Построить мир". ООН приглашает все мировое сообщество присоединиться к усилиям организации и работать над созданием мира, свободного от расизма и расовой дискриминации. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, расизм продолжает разрушать как социальные структуры, так и повседневную жизнь каждого общества. Он остается причиной хронического неравенства, подрывая демократию, снижая легитимность правительств. При этом взаимосвязь между расизмом и гендерным неравенством несомненна. По данным ООН, с расовой дискриминацией и предрассудками часто сталкиваются лица африканского происхождения. Кроме того, расизм прямо влияет на жизнь других общин и групп, в том числе коренных народов, различных меньшинств, мигрантов, беженцев, неимущих, женщин и пр. Жертвы расовой дискриминации страдают от многих форм дискриминации по признакам возраста, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, социального происхождения, инвалидности и пр. https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groupsЕжегодно 21 сентября в ООН проходят различные мероприятия, традиционно начинающиеся с церемонии у Колокола мира рядом со зданием штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США). Колокол был отлит из монет, собранных детьми из 60 стран мира, и преподнесен организации в 1954 году Японской ассоциацией содействия ООН. В 2022 году программа празднования Международного дня мира прошла 16 сентября у Колокола мира. В зале Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) свыше 500 студентов встретились с генеральным секретарем ООН и культурными деятелями. Молодые люди представили свои проекты о действия по борьбе с расизмом и укреплению мира. В России в Международный день мира в школах проводятся "Уроки мира", линейки, флешмобы и другие мероприятия. В 2021 году "Российский фонд мира" запустил широкомасштабную акцию "Послание миру", где каждый смог оставить свое пожелание, проект, гражданскую инициативу. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, в мире, международный день мира
Справки, В мире, Международный день мира
03:52 21.09.2022
 

Международный день мира

© AFP 2022 / Andreas SolaroВыставка детских рисунков в Риме в честь Международного дня мира
Выставка детских рисунков в Риме в честь Международного дня мира - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaro
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Ежегодно 21 сентября международное сообщество отмечает Международный день мира (International Day of Peace).
Международный день мира был учрежден в 1981 году резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), где было указано, что третий вторник сентября – день открытия очередных сессий Генеральной Ассамблеи – отмечается как Международный день мира. Впервые он был проведен в 1982 году.
В 2001 году Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день отказа от насилия и прекращения огня.
ООН предложила всем странам и народам останавливать в этот День военные действия, или же отмечать его проведением образовательных и общественных информационных акций по проблемам мира.
Мир – это то, к чему стремятся все народы. Создание ООН в 1945 году в конце самой разрушительной в истории Второй мировой войны стало реальным воплощением этого стремления. В XXI веке ООН продолжает активную работу по поддержанию международного мира и безопасности.
Посланцы мира ООН – это избранные выдающиеся деятели в области искусства, литературы, науки, музыки и спорта, которые помогают в деле привлечения мирового внимания к работе ООН. Следуя почетной миссии, возлагаемой на них генеральным секретарем организации, эти люди посвящают свое время, талант и энергию делу укрепления мира. В их числе – принцесса Иордании Хайя бинт аль Хуссейн, актеры Леонардо ди Каприо, Майкл Дуглас, Шарлиз Терон (США), писатель Паоло Коэльо (Бразилия), антрополог Джейн Гудолл (Великобритания) и др.
В 2001 году ООН и ее генеральный секретарь Кофи Аннан получили Нобелевскую премию мира "за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире".
В 2022 году Международный день мира пройдет под девизом "Покончить с расизмом. Построить мир". ООН приглашает все мировое сообщество присоединиться к усилиям организации и работать над созданием мира, свободного от расизма и расовой дискриминации. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, расизм продолжает разрушать как социальные структуры, так и повседневную жизнь каждого общества. Он остается причиной хронического неравенства, подрывая демократию, снижая легитимность правительств. При этом взаимосвязь между расизмом и гендерным неравенством несомненна.
По данным ООН, с расовой дискриминацией и предрассудками часто сталкиваются лица африканского происхождения. Кроме того, расизм прямо влияет на жизнь других общин и групп, в том числе коренных народов, различных меньшинств, мигрантов, беженцев, неимущих, женщин и пр. Жертвы расовой дискриминации страдают от многих форм дискриминации по признакам возраста, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, социального происхождения, инвалидности и пр. https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups
Ежегодно 21 сентября в ООН проходят различные мероприятия, традиционно начинающиеся с церемонии у Колокола мира рядом со зданием штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США). Колокол был отлит из монет, собранных детьми из 60 стран мира, и преподнесен организации в 1954 году Японской ассоциацией содействия ООН.
В 2022 году программа празднования Международного дня мира прошла 16 сентября у Колокола мира. В зале Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) свыше 500 студентов встретились с генеральным секретарем ООН и культурными деятелями. Молодые люди представили свои проекты о действия по борьбе с расизмом и укреплению мира.
В России в Международный день мира в школах проводятся "Уроки мира", линейки, флешмобы и другие мероприятия. В 2021 году "Российский фонд мира" запустил широкомасштабную акцию "Послание миру", где каждый смог оставить свое пожелание, проект, гражданскую инициативу.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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