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Настоятель Соборной мечети Токио принял приглашение посетить Россию - РИА Новости, 21.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220921/mechet-1818429553.html
Настоятель Соборной мечети Токио принял приглашение посетить Россию
Настоятель Соборной мечети Токио принял приглашение посетить Россию - РИА Новости, 21.09.2022
Настоятель Соборной мечети Токио принял приглашение посетить Россию
Настоятель Соборной мечети Токио Мухаммед Рифат Чинар принял приглашение Духовного собрания мусульман России (ДСМР) посетить Россию, сообщил РИА Новости в среду РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:42
2022-09-21T14:42
религия
альбир крганов
токио
россия
япония
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Настоятель Соборной мечети Токио Мухаммед Рифат Чинар принял приглашение Духовного собрания мусульман России (ДСМР) посетить Россию, сообщил РИА Новости в среду глава ДСМР муфтий Альбир Крганов."В среду мы встретились с имам-хатыбом (настоятелем) токийской Соборной мечети Мухаммедом Рифатом Чинаром. Он принял приглашение ДСМР посетить Россию с дружественным визитом. Мухаммед Рифат Чинар пожелал побывать на Родине тех, кто построил здесь в середине 1930-х татарскую мечеть – первого мусульманского храма в Стране восходящего Солнца", - сказал Крганов, участвующий в миротворческом круглом столе в Японии, посвященный проблемам мира и примирения.По его словам, японские мусульмане "в молитвах вспоминают наших предков и чтят их память". "Здесь идет активная исламская жизнь. Мусульмане страны издали на японском языке перевод смыслов Корана, распространяют духовную литературу и проводят различные мероприятия на исламской теме", - добавил глава ДСМР.Крганов отметил, что настоятель Соборной мечети Токио выразил желание активизировать сотрудничество с российскими единоверцами."Мухаммед Рифат Чинар знает об опыте нашей работы, в том числе, выстраивание межконфессионального диалога с православными братьями и другими конфессиями. Поэтому интерес к России у мусульман Японии просто огромен и это сотрудничество нужно выстраивать поступательным образом", - заключил председатель ДСМР.Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем также принимают участие представители Русской православной церкви, а также российских традиционных религий.
https://ria.ru/20220621/moskva-1796963989.html
https://ria.ru/20220908/reka-1815445011.html
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альбир крганов, токио, россия, япония, русская православная церковь, религия
Религия, Альбир Крганов, Токио, Россия, Япония, Русская православная церковь, Религия
14:42 21.09.2022
 

Настоятель Соборной мечети Токио принял приглашение посетить Россию

© AFP 2022 / Yoshikazu TsunoСлужба в соборной мечети в Токио
Служба в соборной мечети в Токио - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / Yoshikazu Tsuno
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Настоятель Соборной мечети Токио Мухаммед Рифат Чинар принял приглашение Духовного собрания мусульман России (ДСМР) посетить Россию, сообщил РИА Новости в среду глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.
"В среду мы встретились с имам-хатыбом (настоятелем) токийской Соборной мечети Мухаммедом Рифатом Чинаром. Он принял приглашение ДСМР посетить Россию с дружественным визитом. Мухаммед Рифат Чинар пожелал побывать на Родине тех, кто построил здесь в середине 1930-х татарскую мечеть – первого мусульманского храма в Стране восходящего Солнца", - сказал Крганов, участвующий в миротворческом круглом столе в Японии, посвященный проблемам мира и примирения.
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По его словам, японские мусульмане "в молитвах вспоминают наших предков и чтят их память". "Здесь идет активная исламская жизнь. Мусульмане страны издали на японском языке перевод смыслов Корана, распространяют духовную литературу и проводят различные мероприятия на исламской теме", - добавил глава ДСМР.
Крганов отметил, что настоятель Соборной мечети Токио выразил желание активизировать сотрудничество с российскими единоверцами.
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"Мухаммед Рифат Чинар знает об опыте нашей работы, в том числе, выстраивание межконфессионального диалога с православными братьями и другими конфессиями. Поэтому интерес к России у мусульман Японии просто огромен и это сотрудничество нужно выстраивать поступательным образом", - заключил председатель ДСМР.
Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем также принимают участие представители Русской православной церкви, а также российских традиционных религий.
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