Настоятель Соборной мечети Токио принял приглашение посетить Россию
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Настоятель Соборной мечети Токио Мухаммед Рифат Чинар принял приглашение Духовного собрания мусульман России (ДСМР) посетить Россию, сообщил РИА Новости в среду глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.
"В среду мы встретились с имам-хатыбом (настоятелем) токийской Соборной мечети Мухаммедом Рифатом Чинаром. Он принял приглашение ДСМР посетить Россию с дружественным визитом. Мухаммед Рифат Чинар пожелал побывать на Родине тех, кто построил здесь в середине 1930-х татарскую мечеть – первого мусульманского храма в Стране восходящего Солнца", - сказал Крганов, участвующий в миротворческом круглом столе в Японии, посвященный проблемам мира и примирения.
По его словам, японские мусульмане "в молитвах вспоминают наших предков и чтят их память". "Здесь идет активная исламская жизнь. Мусульмане страны издали на японском языке перевод смыслов Корана, распространяют духовную литературу и проводят различные мероприятия на исламской теме", - добавил глава ДСМР.
Крганов отметил, что настоятель Соборной мечети Токио выразил желание активизировать сотрудничество с российскими единоверцами.
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"Мухаммед Рифат Чинар знает об опыте нашей работы, в том числе, выстраивание межконфессионального диалога с православными братьями и другими конфессиями. Поэтому интерес к России у мусульман Японии просто огромен и это сотрудничество нужно выстраивать поступательным образом", - заключил председатель ДСМР.
Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем также принимают участие представители Русской православной церкви, а также российских традиционных религий.