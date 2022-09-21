https://ria.ru/20220921/mechet-1818429553.html

Настоятель Соборной мечети Токио принял приглашение посетить Россию

Настоятель Соборной мечети Токио принял приглашение посетить Россию - РИА Новости, 21.09.2022

Настоятель Соборной мечети Токио принял приглашение посетить Россию

Настоятель Соборной мечети Токио Мухаммед Рифат Чинар принял приглашение Духовного собрания мусульман России (ДСМР) посетить Россию, сообщил РИА Новости в среду РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:42

2022-09-21T14:42

2022-09-21T14:42

религия

альбир крганов

токио

россия

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религия

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Настоятель Соборной мечети Токио Мухаммед Рифат Чинар принял приглашение Духовного собрания мусульман России (ДСМР) посетить Россию, сообщил РИА Новости в среду глава ДСМР муфтий Альбир Крганов."В среду мы встретились с имам-хатыбом (настоятелем) токийской Соборной мечети Мухаммедом Рифатом Чинаром. Он принял приглашение ДСМР посетить Россию с дружественным визитом. Мухаммед Рифат Чинар пожелал побывать на Родине тех, кто построил здесь в середине 1930-х татарскую мечеть – первого мусульманского храма в Стране восходящего Солнца", - сказал Крганов, участвующий в миротворческом круглом столе в Японии, посвященный проблемам мира и примирения.По его словам, японские мусульмане "в молитвах вспоминают наших предков и чтят их память". "Здесь идет активная исламская жизнь. Мусульмане страны издали на японском языке перевод смыслов Корана, распространяют духовную литературу и проводят различные мероприятия на исламской теме", - добавил глава ДСМР.Крганов отметил, что настоятель Соборной мечети Токио выразил желание активизировать сотрудничество с российскими единоверцами."Мухаммед Рифат Чинар знает об опыте нашей работы, в том числе, выстраивание межконфессионального диалога с православными братьями и другими конфессиями. Поэтому интерес к России у мусульман Японии просто огромен и это сотрудничество нужно выстраивать поступательным образом", - заключил председатель ДСМР.Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем также принимают участие представители Русской православной церкви, а также российских традиционных религий.

https://ria.ru/20220621/moskva-1796963989.html

https://ria.ru/20220908/reka-1815445011.html

https://ria.ru/20220831/muftiy-1813555386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

альбир крганов, токио, россия, япония, русская православная церковь, религия