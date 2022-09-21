https://ria.ru/20220921/marmaris-1818406630.html

В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар

В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 21.09.2022

В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, борьба с огнем ведется с земли и воздуха, передает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:52

2022-09-21T15:52

2022-09-21T17:35

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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, борьба с огнем ведется с земли и воздуха, передает телеканал TRT Haber.По данным ТВ, "пожар начался в лесном массиве в Яланчибогазе по неустановленной причине".Уточняется, что распространению пламени способствовал ветер.В тушении принимают участие вертолеты регионального управления лесного хозяйства Муглы, а также наземные транспортные средства, строительная техника и работники лесного хозяйства, передает телеканал.

https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818067574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, мармарис, мугла (провинция), туризм, турция, новости - туризм