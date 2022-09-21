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В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220921/marmaris-1818406630.html
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 21.09.2022
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, борьба с огнем ведется с земли и воздуха, передает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:52
2022-09-21T17:35
туризм
в мире
мармарис
мугла (провинция)
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, борьба с огнем ведется с земли и воздуха, передает телеканал TRT Haber.По данным ТВ, "пожар начался в лесном массиве в Яланчибогазе по неустановленной причине".Уточняется, что распространению пламени способствовал ветер.В тушении принимают участие вертолеты регионального управления лесного хозяйства Муглы, а также наземные транспортные средства, строительная техника и работники лесного хозяйства, передает телеканал.
https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818067574.html
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в мире, мармарис, мугла (провинция), туризм, турция, новости - туризм
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15:52 21.09.2022 (обновлено: 17:35 21.09.2022)
 
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар

СМИ: лесной пожар вспыхнул на турецком курорте Мармарис

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров в окрестностях турецкого города Мармарис
Тушение лесных пожаров в окрестностях турецкого города Мармарис - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, борьба с огнем ведется с земли и воздуха, передает телеканал TRT Haber.
По данным ТВ, "пожар начался в лесном массиве в Яланчибогазе по неустановленной причине".
Уточняется, что распространению пламени способствовал ветер.
В тушении принимают участие вертолеты регионального управления лесного хозяйства Муглы, а также наземные транспортные средства, строительная техника и работники лесного хозяйства, передает телеканал.
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