https://ria.ru/20220921/marmaris-1818406630.html
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 21.09.2022
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, борьба с огнем ведется с земли и воздуха, передает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:52
2022-09-21T15:52
2022-09-21T17:35
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, борьба с огнем ведется с земли и воздуха, передает телеканал TRT Haber.По данным ТВ, "пожар начался в лесном массиве в Яланчибогазе по неустановленной причине".Уточняется, что распространению пламени способствовал ветер.В тушении принимают участие вертолеты регионального управления лесного хозяйства Муглы, а также наземные транспортные средства, строительная техника и работники лесного хозяйства, передает телеканал.
https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818067574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:52 21.09.2022 (обновлено: 17:35 21.09.2022)
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар
СМИ: лесной пожар вспыхнул на турецком курорте Мармарис