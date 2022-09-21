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Глава Ненецкого АО рассказал об увиденном в Мариуполе - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mariupol-1818362275.html
Глава Ненецкого АО рассказал об увиденном в Мариуполе
Глава Ненецкого АО рассказал об увиденном в Мариуполе - РИА Новости, 21.09.2022
Глава Ненецкого АО рассказал об увиденном в Мариуполе
Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале заявил, что лично видел ужас, который оставили после себя неонацисты в Мариуполе, и что... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:27
2022-09-21T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
юрий бездудный
россия
донецкая народная республика
мариуполь
ненецкий автономный округ
украина
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МУРМАНСК, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале заявил, что лично видел ужас, который оставили после себя неонацисты в Мариуполе, и что большинство жителей освобожденных территорий не хотят оставаться под игом неонацистов."Своими глазами видел тот ужас, который оставили после себя неонацисты в Мариуполе. И слышал слова благодарности от освобождённых жителей этого города. Большинство людей, проживающих на освобождённых территориях, не хотят оставаться под игом неонацистов. Это их право – выбрать мир и спокойствие", - написал Бездудный, заверив, что поддерживает решения президента.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определить свою судьбу в ходе референдумов, и выразил надежду, что россияне поддержат его решения.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220907/tyurma-1814994733.html
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в мире, юрий бездудный, россия, донецкая народная республика, мариуполь, ненецкий автономный округ, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Юрий Бездудный, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Ненецкий автономный округ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:27 21.09.2022
 
Глава Ненецкого АО рассказал об увиденном в Мариуполе

Глава НАО Бездудный рассказал, что лично видел последствия зверств неонацистов в Мариуполе

© RT РоссияКадр из фильма "Мариуполь. Русский город"
Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
© RT Россия
Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале заявил, что лично видел ужас, который оставили после себя неонацисты в Мариуполе, и что большинство жителей освобожденных территорий не хотят оставаться под игом неонацистов.
"Своими глазами видел тот ужас, который оставили после себя неонацисты в Мариуполе. И слышал слова благодарности от освобождённых жителей этого города. Большинство людей, проживающих на освобождённых территориях, не хотят оставаться под игом неонацистов. Это их право – выбрать мир и спокойствие", - написал Бездудный, заверив, что поддерживает решения президента.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 04:43
Освобожденный из мариупольской тюрьмы рассказал об отношении к "Азову"*
В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определить свою судьбу в ходе референдумов, и выразил надежду, что россияне поддержат его решения.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Повседневная жизнь в Мариуполе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.

Граффити на стене средней школы №5 в Мариуполе
1 из 12

Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.

Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя
2 из 12

Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.

Строительные работы возле драматического театра в Мариуполе
3 из 12

Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.

Женщина ест чебурек во дворе дома в Мариуполе
4 из 12

К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.

Мальчик катается на велосипеде в Мариуполе
5 из 12

До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.

Пункт обмена валют на улице в Мариуполе
6 из 12

Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.

Женщина сидит на улице в центре Мариуполя
7 из 12

Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПокупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя.
Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя
8 из 12
Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУличная торговля в центре Мариуполя.
Уличная торговля в центре Мариуполя
9 из 12
Уличная торговля в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.

Горожане загорают на городском пляже в Мариуполе
10 из 12

Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.

Мужчина с собакой на городском пляже в Мариуполе
11 из 12

Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.

Люди в общественном транспорте на улице Мариуполя
12 из 12

Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 12

К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 12

До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 12
Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 12
Уличная торговля в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮрий БездудныйРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольНенецкий автономный округУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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