Глава Ненецкого АО рассказал об увиденном в Мариуполе

Глава НАО Бездудный рассказал, что лично видел последствия зверств неонацистов в Мариуполе
Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.
Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.
Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.
Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.
Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.
Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.
К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.
К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.
До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.
До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.
Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.
Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.
Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.
Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.
Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.
Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.
Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.
Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.
Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.
Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.
Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.
Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.
К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.
До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.
Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.
Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.
Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.
Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.
Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.