https://ria.ru/20220921/mariupol-1818362275.html

Глава Ненецкого АО рассказал об увиденном в Мариуполе

Глава Ненецкого АО рассказал об увиденном в Мариуполе - РИА Новости, 21.09.2022

Глава Ненецкого АО рассказал об увиденном в Мариуполе

Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале заявил, что лично видел ужас, который оставили после себя неонацисты в Мариуполе, и что... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:27

2022-09-21T11:27

2022-09-21T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

юрий бездудный

россия

донецкая народная республика

мариуполь

ненецкий автономный округ

украина

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МУРМАНСК, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале заявил, что лично видел ужас, который оставили после себя неонацисты в Мариуполе, и что большинство жителей освобожденных территорий не хотят оставаться под игом неонацистов."Своими глазами видел тот ужас, который оставили после себя неонацисты в Мариуполе. И слышал слова благодарности от освобождённых жителей этого города. Большинство людей, проживающих на освобождённых территориях, не хотят оставаться под игом неонацистов. Это их право – выбрать мир и спокойствие", - написал Бездудный, заверив, что поддерживает решения президента.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определить свою судьбу в ходе референдумов, и выразил надежду, что россияне поддержат его решения.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220907/tyurma-1814994733.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

ненецкий автономный округ

украина

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Кирилл Волков

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