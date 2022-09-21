https://ria.ru/20220921/makeevka-1818308112.html

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска в 2.38 мск обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T03:24

2022-09-21T03:24

2022-09-21T03:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

макеевка

украина

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в 2.38 мск обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, украинские войска в 2.55 мск открыли огонь по Минеральному, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/obstrel-1818297692.html

донецкая народная республика

макеевка

украина

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, макеевка, украина