https://ria.ru/20220921/lavrov-1818513536.html

Лавров встретился с президентом ЦАР

Лавров встретился с президентом ЦАР - РИА Новости, 21.09.2022

Лавров встретился с президентом ЦАР

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудили двустороннее сотрудничество. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:45

2022-09-21T18:45

2022-09-21T18:45

сергей лавров

россия

цар

фостен-арканж туадера

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудили двустороннее сотрудничество.Встреча Лаврова с Туадерой проходит на "полях" 77-й сессии ГА ООН."Рад возможности провести очередную встречу. Мы регулярно общаемся, обсуждаем, как наше двустороннее сотрудничество, которое становится все более интенсивным, охватывает новые сферы, так и региональные международные задачи", - сказал российский министр, начиная встречу.Со своей стороны Туадера отметил, что "действительно, это прекрасная возможность рассмотреть весь комплекс наших взаимоотношений, которые постоянно расширяются и охватывают все новые и новые сферы, представляющие взаимный интерес".

https://ria.ru/20220921/aes-1818489093.html

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цар

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сергей лавров, россия, цар, фостен-арканж туадера