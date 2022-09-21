https://ria.ru/20220921/lavrov-1818513536.html
Лавров встретился с президентом ЦАР
Лавров встретился с президентом ЦАР - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров встретился с президентом ЦАР
Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудили двустороннее сотрудничество. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:45
2022-09-21T18:45
2022-09-21T18:45
сергей лавров
россия
цар
фостен-арканж туадера
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудили двустороннее сотрудничество.Встреча Лаврова с Туадерой проходит на "полях" 77-й сессии ГА ООН."Рад возможности провести очередную встречу. Мы регулярно общаемся, обсуждаем, как наше двустороннее сотрудничество, которое становится все более интенсивным, охватывает новые сферы, так и региональные международные задачи", - сказал российский министр, начиная встречу.Со своей стороны Туадера отметил, что "действительно, это прекрасная возможность рассмотреть весь комплекс наших взаимоотношений, которые постоянно расширяются и охватывают все новые и новые сферы, представляющие взаимный интерес".
https://ria.ru/20220921/aes-1818489093.html
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сергей лавров, россия, цар, фостен-арканж туадера
Сергей Лавров, Россия, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера
Лавров встретился с президентом ЦАР
Лавров обсудил с президентом ЦАР Туадера двустороннее сотрудничество
ООН, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудили двустороннее сотрудничество.
Встреча Лаврова с Туадерой проходит на "полях" 77-й сессии ГА ООН
.
"Рад возможности провести очередную встречу. Мы регулярно общаемся, обсуждаем, как наше двустороннее сотрудничество, которое становится все более интенсивным, охватывает новые сферы, так и региональные международные задачи", - сказал российский министр, начиная встречу.
Со своей стороны Туадера отметил, что "действительно, это прекрасная возможность рассмотреть весь комплекс наших взаимоотношений, которые постоянно расширяются и охватывают все новые и новые сферы, представляющие взаимный интерес".