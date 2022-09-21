https://ria.ru/20220921/lavrov-1818310063.html

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 21.09.2022

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил корреспондент РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T04:23

2022-09-21T04:23

2022-09-21T09:00

в мире

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нью-йорк (город)

генеральная ассамблея оон

сергей лавров

россия

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил корреспондент РИА Новости.Глава российской дипломатии должен провести на полях Генассамблеи порядка 20 встреч с лидерами и главами МИД нескольких государств, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Как ожидается, в субботу он выступит с трибуны генеральной ассамблеи.При этом традиционных прежде российско-американских контактов на полях ГА ООН в этом году, скорее всего, не состоится. Ранее в госдепе не исключили, что госсекретарь США Энтони Блинкен может пообщаться с Лавровым, но дали понять, что преимущественно по вопросу обмена заключенными. При этом в Москве отмечали, что эта тема должна обсуждаться по согласованным ранее с Вашингтоном каналам. В остальном, контакты между Россией и США остаются замороженными по инициативе Штатов и поддерживаются только технически на уровне посольств. Визит Лаврова проходит на фоне растущего противостояния на мировой арене между Москвой и западными странами, которое особенно обострилось после начала российской спецоперации на Украине и поставок вооружений туда со стороны США и их союзников. Серьезно пошатнули мировую стабильность кризисы с продовольствием и в энергетике, вызванные санкционными войнами.Как ожидается, именно эти вопросы будут в центре внимания предстоящих политических прений и двусторонних контактов. Так, в Москве ранее критиковали действия ООН и западных стран по зерновой сделке.Не исключено, что в кулуарах генассамблеи будет подниматься вопрос и о планах республик Донбасса, а также освобожденных Запорожской и Херсонской областей провести в самое ближайшее время референдумы о вхождении в состав РоссииВизиту делегации из Москвы до последнего момента сопутствовали проблемы с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась из-за санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и США, своего воздушного пространства для российских самолетов.Ранее по инициативе Вашингтона были запрещены прямые рейсы российских авиакомпаний в США. Компания "Россия", обслуживающая государственные делегации, также попала под санкции, причем это касается как полетов, так и дозаправок.

https://ria.ru/20220915/oon-1817116337.html

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Максим Горбачев

в мире, оон, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, сергей лавров, россия