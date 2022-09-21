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Посольство в Турции подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета - РИА Новости, 21.09.2022
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Посольство в Турции подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета
Посольство в Турции подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета - РИА Новости, 21.09.2022
Посольство в Турции подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета
Двое россиян погибли, трое пострадали в потерпевшем крушение в Турции вертолете, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:14
2022-09-21T18:20
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Двое россиян погибли, трое пострадали в потерпевшем крушение в Турции вертолете, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia. В вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter. Посольство РФ в Анкаре заявило, что выясняет судьбу россиян."С сожалением вынуждены сообщить, что в результате крушения вертолета в провинции Денизли погибли два российских гражданина – инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков, пострадали еще трое российских граждан - пилот Илья Ивесенко, 2-й пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин", - сообщили в посольстве.
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в мире, турция, россия, происшествия
В мире, Турция, Россия, Происшествия
18:14 21.09.2022 (обновлено: 18:20 21.09.2022)
 
Посольство в Турции подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета

Посольство в Турции подтвердило гибель двух россиян в потерпевшем крушение вертолете

© РИА Новости / Виктория ВиатрисАвтомобиль скорой помощи, Турция
Автомобиль скорой помощи, Турция - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Автомобиль скорой помощи, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Двое россиян погибли, трое пострадали в потерпевшем крушение в Турции вертолете, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia. В вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter. Посольство РФ в Анкаре заявило, что выясняет судьбу россиян.
"С сожалением вынуждены сообщить, что в результате крушения вертолета в провинции Денизли погибли два российских гражданина – инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков, пострадали еще трое российских граждан - пилот Илья Ивесенко, 2-й пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин", - сообщили в посольстве.
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