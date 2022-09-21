https://ria.ru/20220921/krushenie-1818503528.html

Посольство в Турции подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета

Посольство в Турции подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета - РИА Новости, 21.09.2022

Посольство в Турции подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета

Двое россиян погибли, трое пострадали в потерпевшем крушение в Турции вертолете, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:14

2022-09-21T18:14

2022-09-21T18:20

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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Двое россиян погибли, трое пострадали в потерпевшем крушение в Турции вертолете, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia. В вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter. Посольство РФ в Анкаре заявило, что выясняет судьбу россиян."С сожалением вынуждены сообщить, что в результате крушения вертолета в провинции Денизли погибли два российских гражданина – инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков, пострадали еще трое российских граждан - пилот Илья Ивесенко, 2-й пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин", - сообщили в посольстве.

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в мире, турция, россия, происшествия