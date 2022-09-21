https://ria.ru/20220921/krizis-1818313558.html

США предрекли "подрыв" на своем же "минном поле"

США предрекли "подрыв" на своем же "минном поле" - РИА Новости, 21.09.2022

США предрекли "подрыв" на своем же "минном поле"

"Агрессивные" меры американского Федрезерва привели к аномальному росту доллара, за который вновь расплачивается весь мир, однако со временем США подорвутся на... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:05

2022-09-21T06:05

2022-09-21T15:26

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Агрессивные" меры американского Федрезерва привели к аномальному росту доллара, за который вновь расплачивается весь мир, однако со временем США подорвутся на этом "минном поле", которое сами же и заложили, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.Как напоминает издание, во вторник и среду Федеральный резерв США проводит совещание, в центре повестки которого будет вопрос о повышении процентной ставки, при этом многие ожидают, что с целью обуздания инфляции ФРС поднимет ставку еще как минимум на 75 базисных пунктов."Это снова увеличит стоимость американского доллара по отношению к другим валютам, хотя она и без того достигла двадцатилетнего максимума. Из-за агрессивных действий Федерального резерва доллар переживает подъем, "какой случается раз в поколение". А для многих стран это может стать началом очередного кошмара", — указывает Global Times.В США это будет уже пятое повышение учетной ставки, направленное на ослабление высокого инфляционного давления в США. Однако, как отмечает издание, если поискать первопричины, то станет ясно: "это неизбежное следствие слепого и неограниченного печатания денег в стране для поддержания состояния "процветания"."Суперсильный доллар и крах остальных валют в определенной мере замедлят испепеляющую инфляцию в американской экономике, но расплачиваться за это придется другим странам. Каждый цикл подорожания доллара в прошлых десятилетиях оставил о себе крайне неприятные воспоминания", — пишет Global Times.В результате укрепляющийся доллар "снова и снова режет мир подобно острому лезвию", при этом, пока политическая элита в Вашингтоне превозносит миф об "американской системе", тысячи бедных семей на планете "страдают от этого"."Однако скрывать кризис вечно невозможно. Вашингтон постоянно закладывает мины, но обезвреживанием не занимается никогда. Так что со временем США сами подорвутся на этом минном поле. Некомпетентность финансового руководства страны разоблачает череда повышений процентных ставок, которые способствуют аномальному росту курса американской валюты", — подчеркивает Global Times.Как отмечает издание, будь то азиатский финансовый кризис 1997 года или мировой финансовый кризис 2008-го, мир постоянно "спотыкается об один и тот же камень", который "уже не такой прочный".При этом оптимальный способ сдержать "беснующуюся гегемонию" — это переход к истинной многосторонности, указывает Global Times. "Нестабильность и хрупкость финансовых рынков снова у всех на виду. Именно в такие моменты мировое сообщество должно твердо настраиваться на сотрудничество и выстраивать надежную, комплексную, долгосрочную и многостороннюю глобальную финансовую систему. И делать это надо без промедлений", — резюмирует издание.Годовая инфляция в США по итогам августа замедлилась меньше прогнозов — до 8,3% с 8,5%, аналитики ожидали снижения до 8,1%. Ранее в сентябре председатель ФРС США Джером Пауэлл подтвердил, что регулятор продолжит активную политику, направленную на снижение инфляции, пока не достигнет необходимого результата. При этом ФРС сохраняет ориентир в инфляционных ожиданиях на уровне двух процентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220921/dollar-1818300846.html

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в мире, джером пауэлл, сша, федеральная резервная система сша