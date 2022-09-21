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Муниципалитеты Ивановской области перешли на бюджетные кредиты - РИА Новости, 21.09.2022
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Муниципалитеты Ивановской области перешли на бюджетные кредиты
Муниципалитеты Ивановской области перешли на бюджетные кредиты - РИА Новости, 21.09.2022
Муниципалитеты Ивановской области перешли на бюджетные кредиты
В Ивановской области по итогам 3 квартала 2022 года завершена работа по замещению рыночных заимствований местных бюджетов на бюджетные кредиты, высвобожденные... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:39
2022-09-21T14:39
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
экономика
россия
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ИВАНОВО, 21 сен – РИА Новости. В Ивановской области по итогам 3 квартала 2022 года завершена работа по замещению рыночных заимствований местных бюджетов на бюджетные кредиты, высвобожденные средства муниципалитеты смогут направить на реализацию социальных программ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Работа по оздоровлению региональных финансов ведется по поручению губернатора Станислава Воскресенского. В рамках процесса замещения в местных бюджетах рыночных заимствований на бюджетные кредиты из Минфина России получен кредит в сумме два миллиарда рублей. Все средства переданы в местные бюджеты также в виде бюджетных кредитов на пять лет со ставкой обслуживания 0,1 процента годовых и с возвратом, начиная с 2025 года", - сказал собеседник агентства.По его словам, замещение рыночных заимствований на бюджетные кредиты позволило местным администрациям существенно сэкономить на обслуживании долга в текущем году и отодвинуть срок новых заимствований, а также высвободившиеся средства направить на решение актуальных социальных вопросов.Планомерная работа по оздоровлению региональных финансов проводится в Ивановской области с 2018 года. Так, за последние два года удалось достичь снижения госдолга на 4,6 миллиарда рублей. Впервые с 2003 года в госдолге Ивановской области - задолженность только по федеральным бюджетным кредитам, банковские кредиты полностью погашены в декабре 2021 года. Проведенные мероприятия обеспечили экономию бюджетных средств в сумме более 700 миллионов рублей, что сделало возможным выделение дополнительных средств на социальные расходы.
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ивановская область, станислав воскресенский, экономика, россия
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Экономика, Россия
14:39 21.09.2022
 

Муниципалитеты Ивановской области перешли на бюджетные кредиты

© Fotolia / Бурдюков АндрейКредиты
Кредиты - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Fotolia / Бурдюков Андрей
Кредиты
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 21 сен – РИА Новости. В Ивановской области по итогам 3 квартала 2022 года завершена работа по замещению рыночных заимствований местных бюджетов на бюджетные кредиты, высвобожденные средства муниципалитеты смогут направить на реализацию социальных программ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Работа по оздоровлению региональных финансов ведется по поручению губернатора Станислава Воскресенского. В рамках процесса замещения в местных бюджетах рыночных заимствований на бюджетные кредиты из Минфина России получен кредит в сумме два миллиарда рублей. Все средства переданы в местные бюджеты также в виде бюджетных кредитов на пять лет со ставкой обслуживания 0,1 процента годовых и с возвратом, начиная с 2025 года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, замещение рыночных заимствований на бюджетные кредиты позволило местным администрациям существенно сэкономить на обслуживании долга в текущем году и отодвинуть срок новых заимствований, а также высвободившиеся средства направить на решение актуальных социальных вопросов.
Планомерная работа по оздоровлению региональных финансов проводится в Ивановской области с 2018 года. Так, за последние два года удалось достичь снижения госдолга на 4,6 миллиарда рублей. Впервые с 2003 года в госдолге Ивановской области - задолженность только по федеральным бюджетным кредитам, банковские кредиты полностью погашены в декабре 2021 года. Проведенные мероприятия обеспечили экономию бюджетных средств в сумме более 700 миллионов рублей, что сделало возможным выделение дополнительных средств на социальные расходы.
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