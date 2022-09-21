https://ria.ru/20220921/kreditovanie-1818330001.html

КМСП: снижены ставки по льготной программе инвестиционного кредитования

КМСП: снижены ставки по льготной программе инвестиционного кредитования - РИА Новости, 21.09.2022

КМСП: снижены ставки по льготной программе инвестиционного кредитования

Ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования, реализуемой Корпорацией МСП (КМСП), снижены до 4% для малых и микропредприятий и до 2,5% – для... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:22

2022-09-21T09:22

2022-09-21T09:26

экономика

александр исаевич

андрей белоусов

россия

корпорация мсп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования, реализуемой Корпорацией МСП (КМСП), снижены до 4% для малых и микропредприятий и до 2,5% – для среднего бизнеса, сообщает пресс-служба института развития.Совместная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП запущена 25 августа этого года и действует для производственных предприятий, а также компаний в сфере транспортировки и хранения, гостиниц. Кредит от 50 миллионов рублей под 2,5 и 4% годовых по этой программе предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте Минэка. Для помощи в структурировании сделок на Цифровой платформе МСП.РФ действует специальный информационный сервис."По программе инвестиционного кредитования ставки достигли минимального уровня, таких продуктов никогда не было на рынке. Только такой уровень ставок позволяет реализовывать инвестиционные проекты, создавать новые производства и рабочие места. Мы видим огромный запрос бизнеса на помощь в структурировании сделок, всего за неделю мы получили более 100 заявок от предпринимателей, у которых есть инвестиционные проекты, но им нужна помощь в их "упаковке", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Глава КМСП добавил, что при нехватке или отсутствии залога предприниматели могут воспользоваться гарантиями и поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций в рамках Национальной гарантийной системы (НГС).В сообщении отмечается, что одновременно были снижены ставки по всем другим госпрограммам льготного кредитования, в которых участвует КМСП. Это стало возможным благодаря изменению ключевой ставки Банка России."Мы регулярно общаемся с предпринимателями из регионов России и видим большой запрос на доступные кредитные продукты. Благодаря снижению ставок государственные программы станут более привлекательными для предпринимателей. На сегодня самая популярная государственная кредитная программа - "1764" для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Программа действует с 2019 года и на текущий момент по ней сформирован кредитный портфель в объеме около 900 миллиардов рублей по более, чем 50 тысячам кредитных соглашений", - сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, которую цитирует пресс-служба Минэка.Кредиты по Программе "1764", реализуемой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, предоставляются более чем в 100 банках. Максимальная ставка по программе рассчитывается по формуле "ключевая ставка ЦБ РФ + не более 2,75%" и на текущий момент составляет не более 10,25% годовых.По программе "ПСК" малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. Кредитование доступно от 3 миллионов рублей. С начала года было выдано 4,2 тысячи кредитов на 98 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220920/garantii-1817879593.html

https://ria.ru/20220916/msp-1817174923.html

https://ria.ru/20220913/vzaimodeystvie-1816441869.html

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Ольга Маркова

экономика, александр исаевич, андрей белоусов, россия, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), новости компаний - экономика