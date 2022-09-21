17:02 21.09.2022 (обновлено: 17:39 21.09.2022)
С Байконура стартовала ракета с кораблем с российско-американским экипажем
С Байконура стартовала ракета "Союз" с кораблем с двумя россиянами и американцем
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" с космодрома Байконур
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22" стартовала с Байконура, к МКС отправился экипаж из россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Франсиско Рубио, передает корреспондент РИА Новости.
Через несколько минут ракета выведет корабль на целевую орбиту, после чего начнется его самостоятельный полет к Международной космической станции – путь займет чуть более трех часов. Общая продолжительность миссии должна составить 188 суток. Возвращение экипажа намечено на 28 марта 2023 года.
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Пуск стал первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, а также итальянка Саманта Кристофоретти. Артемьев, Матвеев и Корсаков вернутся на Землю 30 сентября на своем корабле "Союз МС-21", который в честь юбилея великого советского ракетчика получил имя "Сергей Королев".