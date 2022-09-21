https://ria.ru/20220921/kosmos-1818477315.html

С Байконура стартовала ракета с кораблем с российско-американским экипажем

С Байконура стартовала ракета с кораблем с российско-американским экипажем - РИА Новости, 21.09.2022

С Байконура стартовала ракета с кораблем с российско-американским экипажем

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22" стартовала с Байконура, к МКС отправился экипаж из россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:02

2022-09-21T17:02

2022-09-21T17:39

наука

космос - риа наука

анна кикина

олег артемов

земля

корсаков

байконур (город)

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818499303_0:263:3172:2047_1920x0_80_0_0_39392de8f5e63eaf42c59c5880d4e2a6.jpg

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22" стартовала с Байконура, к МКС отправился экипаж из россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Франсиско Рубио, передает корреспондент РИА Новости.Через несколько минут ракета выведет корабль на целевую орбиту, после чего начнется его самостоятельный полет к Международной космической станции – путь займет чуть более трех часов. Общая продолжительность миссии должна составить 188 суток. Возвращение экипажа намечено на 28 марта 2023 года.Пуск стал первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.Сейчас на МКС работают российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, а также итальянка Саманта Кристофоретти. Артемьев, Матвеев и Корсаков вернутся на Землю 30 сентября на своем корабле "Союз МС-21", который в честь юбилея великого советского ракетчика получил имя "Сергей Королев".

https://ria.ru/20220918/baykonur-1817634210.html

https://ria.ru/20220920/kosmos-1818200526.html

земля

корсаков

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, анна кикина, олег артемов, земля, корсаков, байконур (город), роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, мс-21, наука, франсиско рубио