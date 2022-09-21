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С Байконура стартовала ракета с кораблем с российско-американским экипажем - РИА Новости, 21.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220921/kosmos-1818477315.html
С Байконура стартовала ракета с кораблем с российско-американским экипажем
С Байконура стартовала ракета с кораблем с российско-американским экипажем - РИА Новости, 21.09.2022
С Байконура стартовала ракета с кораблем с российско-американским экипажем
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22" стартовала с Байконура, к МКС отправился экипаж из россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:02
2022-09-21T17:39
наука
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анна кикина
олег артемов
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22" стартовала с Байконура, к МКС отправился экипаж из россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Франсиско Рубио, передает корреспондент РИА Новости.Через несколько минут ракета выведет корабль на целевую орбиту, после чего начнется его самостоятельный полет к Международной космической станции – путь займет чуть более трех часов. Общая продолжительность миссии должна составить 188 суток. Возвращение экипажа намечено на 28 марта 2023 года.Пуск стал первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.Сейчас на МКС работают российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, а также итальянка Саманта Кристофоретти. Артемьев, Матвеев и Корсаков вернутся на Землю 30 сентября на своем корабле "Союз МС-21", который в честь юбилея великого советского ракетчика получил имя "Сергей Королев".
https://ria.ru/20220918/baykonur-1817634210.html
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космос - риа наука, анна кикина, олег артемов, земля, корсаков, байконур (город), роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, мс-21, наука, франсиско рубио
Наука, Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Олег Артемов, Земля, Корсаков, Байконур (город), Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX, МС-21, Наука, Франсиско Рубио
17:02 21.09.2022 (обновлено: 17:39 21.09.2022)
 
С Байконура стартовала ракета с кораблем с российско-американским экипажем

С Байконура стартовала ракета "Союз" с кораблем с двумя россиянами и американцем

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-22 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" с космодрома Байконур
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22" стартовала с Байконура, к МКС отправился экипаж из россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Франсиско Рубио, передает корреспондент РИА Новости.
Через несколько минут ракета выведет корабль на целевую орбиту, после чего начнется его самостоятельный полет к Международной космической станции – путь займет чуть более трех часов. Общая продолжительность миссии должна составить 188 суток. Возвращение экипажа намечено на 28 марта 2023 года.
Установка ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-22 К. Э. Циолковский на стартовый стол на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 10:15
Делегация НАСА прибыла на Байконур
Пуск стал первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, а также итальянка Саманта Кристофоретти. Артемьев, Матвеев и Корсаков вернутся на Землю 30 сентября на своем корабле "Союз МС-21", который в честь юбилея великого советского ракетчика получил имя "Сергей Королев".
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 16:32
Космонавты Прокопьев и Петелин рассказали, какие талисманы возьмут на МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаАнна КикинаОлег АртемовЗемляКорсаковБайконур (город)РоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXМС-21НаукаФрансиско Рубио
 
 
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