https://ria.ru/20220921/koronavirus-1818354001.html

В России за сутки госпитализировали 4321 заболевшего COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4321 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2022

В России за сутки госпитализировали 4321 заболевшего COVID-19

Более 53 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:03

2022-09-21T11:03

2022-09-21T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 53 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 4321 человек, на 7,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах, снижение — в 51, ситуация не изменилась в четырех субъектах."Выздоровело за сутки 59 718 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 20 сентября 2022 года. Выявлено 53 045 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 107 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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