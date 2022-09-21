https://ria.ru/20220921/konsultatsii-1818492005.html
Глава НМИЦ радиологии Минздрава назвал число консультаций в 2022 году
Глава НМИЦ радиологии Минздрава назвал число консультаций в 2022 году - РИА Новости, 21.09.2022
Глава НМИЦ радиологии Минздрава назвал число консультаций в 2022 году
НМИЦ радиологии Минздрава России провёл около 9 тысяч телеконсультаций в 2022 году, а два-три года, назад телеконсультации проводились всего 400 раз в год,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:41
2022-09-21T17:41
2022-09-21T17:41
андрей каприн
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. НМИЦ радиологии Минздрава России провёл около 9 тысяч телеконсультаций в 2022 году, а два-три года, назад телеконсультации проводились всего 400 раз в год, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн."Только в нашем центре за это время было проведено около 9 тысяч телеконсультаций. Когда мы начинали два или три года назад, их было 400 в год", - сказал Каприн журналистам в рамках Юбилейного V Форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life".По его словам, хорошо, что есть такая форма телеконсультаций, придуманная Минздравом."Есть коллеги, у которых мы тоже можем поучиться во время телеконсультаций. Есть очень образованные коллеги, которые работают в регионах. Когда проходит телеконсультация, порой мы видим, что они подготовлены не хуже, а даже и наравне, и есть чему поучиться", - отметил Каприн.
https://ria.ru/20220914/onkozabolevaniya-1816748970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей каприн, здоровье - общество, россия
Андрей Каприн, Здоровье - Общество, Россия
Глава НМИЦ радиологии Минздрава назвал число консультаций в 2022 году
Каприн: НМИЦ радиологии Минздрава провел около девяти тысяч консультаций в 2022 году
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. НМИЦ радиологии Минздрава России провёл около 9 тысяч телеконсультаций в 2022 году, а два-три года, назад телеконсультации проводились всего 400 раз в год, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.
"Только в нашем центре за это время было проведено около 9 тысяч телеконсультаций. Когда мы начинали два или три года назад, их было 400 в год", - сказал Каприн журналистам в рамках Юбилейного V Форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life".
По его словам, хорошо, что есть такая форма телеконсультаций, придуманная Минздравом.
"Есть коллеги, у которых мы тоже можем поучиться во время телеконсультаций. Есть очень образованные коллеги, которые работают в регионах. Когда проходит телеконсультация, порой мы видим, что они подготовлены не хуже, а даже и наравне, и есть чему поучиться", - отметил Каприн.