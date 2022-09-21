https://ria.ru/20220921/konkursy-1818523582.html

В Запорожской и Херсонской областях начались конкурсы "Лидеры возрождения"

В Запорожской и Херсонской областях начались конкурсы "Лидеры возрождения" - РИА Новости, 21.09.2022

В Запорожской и Херсонской областях начались конкурсы "Лидеры возрождения"

В Запорожской и Херсонской областях стартовали кадровые конкурсы "Лидеры возрождения". Победители будут включены в кадровые резервы, из которых по итогам... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T19:13

2022-09-21T19:13

2022-09-21T19:13

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херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Запорожской и Херсонской областях стартовали кадровые конкурсы "Лидеры возрождения". Победители будут включены в кадровые резервы, из которых по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов. А также они получат по 1 миллиону рублей на обучение в России, сообщает пресс-служба конкурса.Кадровые конкурсы "Лидеры возрождения" проводятся впервые по прямому поручению президента РФ. Отмечается, что целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.Принять участие в этих конкурсах могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в настоящее время там проживают близкие родственники).Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды.Победители получат по 1 миллиону рублей на персонально выбранную программу обучения на территории Российской Федерации. Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации/мастерской управления "Сенеж"/всероссийского образовательного центра "Машук". Также победители получат персональные рекомендации от лучших HR-специалистов Российской Федерации, поддержку экспертов и наставников."Главы Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой помочь в решении острых проблем с профессиональными кадрами, которые сейчас необходимы для восстановления и развития этих регионов. В России с 2017 года развивается система социальных лифтов, ежегодно проводится конкурс управленцев "Лидеры России", действует президентская платформа "Россия – страна возможностей". И такие механизмы сейчас очень нужны на освобожденных территориях. Сегодня, по прямому поручению главы государства, мы запускаем конкурсы "Лидеры возрождения" в Запорожской и Херсонской областях", – отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.Регистрация и подробная информация о конкурсах доступна на сайте лидерывозрождения.рф.

https://ria.ru/20220806/pobediteli-1807744408.html

https://ria.ru/20220707/grazhdanstvo-1800985534.html

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общество, херсонская область , запорожская область