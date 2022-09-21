Рейтинг@Mail.ru
Амурская тигрица Амба, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/kitay-1818448130.html
Амурская тигрица Амба, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой
Амурская тигрица Амба, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой - РИА Новости, 21.09.2022
Амурская тигрица Амба, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой
Краснокнижная амурская тигрица по кличке Амба из Приамурья, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой, сообщает АНО "Центр Амурский тигр". РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:39
2022-09-21T16:01
китай
амурская область
центр "амурский тигр"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/20/1507922019_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_bcce24d69bb8e104d3f620fce0e2fec0.jpg
ХАБАРОВСК, 21 сен - РИА Новости. Краснокнижная амурская тигрица по кличке Амба из Приамурья, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой, сообщает АНО "Центр Амурский тигр".Амба 29 августа покинула Амурскую область и пересекла границу с Китаем. Тигрица прошла границу вплавь по реке Амур в районе села Кузнецово Магдагачинского района (ширина реки в месте перехода - чуть более 500 метров). Она отправилась в городской округ Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян, следует из данных со "спутникового" ошейника. Передвижение дикой кошки контролируют служащие управления и китайские специалисты."Данные со "спутникового" ошейника показывают несколько сформированных кластеров, что говорит о том, что у тигрицы были успешные охоты... Велика вероятность, что заграничный вояж Амбы подходит к концу: траектория ее движения сейчас направлена обратно в сторону России. Но когда именно хищница вернется на родину, известно только ей самой", - говорится в сообщении центра.По словам гендиректора центра Сергея Арамилева, случай с путешествием Амбы примечателен, потому что хищница в момент ее перемещения в другой участок ареала была уже в преклонном возрасте.Этот визит в КНР уже второй для Амбы. Впервые она перемещалась через госграницу в январе. Тогда она пробыла в Китае недолго и уже через полторы недели вернулась обратно, в Приамурье. Тигрица впервые в России выпущена после реабилитации далеко от приморской тайги в Амурской области. Хищница была изъята из дикой природы в апреле 2021 года в Хасанском районе Приморского края потому что охотилась на собак. Были подтверждены 24 случая. Тигрица могла потерять тигрят по вине людей, что спровоцировало такое поведение. Самке порядка восьми-девяти лет. Вернувшись в дикую природу, Амба ведет себя спокойно, конфликтных ситуаций не создает, заверили охотоведы. Несколько раз она попадалась на глаза людям, но всегда старалась скрыться, как только они обозначали свое присутствие.На II Международном форуме по сохранению тигра 5 сентября рассказали об итогах сплошного учета хищника 2021-2022 - их число увеличилось и достигло 750 особей, с учетом котят. В России в живой природе дикие кошки обитают только на Дальнем Востоке - в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской АО и Амурской области. В Приамурье сейчас живет восемь краснокнижных хищников, сообщал начальник управления по охране животного мира Амурской области Алексей Абросимов.
https://ria.ru/20220919/klonirovanie-1817890793.html
китай
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/20/1507922019_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_da9bdf39f60444ab47cd7003ff818a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, амурская область, центр "амурский тигр", россия
Китай, Амурская область, Центр "Амурский тигр", Россия
15:39 21.09.2022 (обновлено: 16:01 21.09.2022)
 

Амурская тигрица Амба, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой

© РИА Новости / Игорь АгеенкоРека Амур
Река Амур - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Река Амур
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 21 сен - РИА Новости. Краснокнижная амурская тигрица по кличке Амба из Приамурья, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой, сообщает АНО "Центр Амурский тигр".
Амба 29 августа покинула Амурскую область и пересекла границу с Китаем. Тигрица прошла границу вплавь по реке Амур в районе села Кузнецово Магдагачинского района (ширина реки в месте перехода - чуть более 500 метров). Она отправилась в городской округ Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян, следует из данных со "спутникового" ошейника. Передвижение дикой кошки контролируют служащие управления и китайские специалисты.
Арктический волк (Canis lupus arctos) в зоопарке Берлина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 15:51
Китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка
"Данные со "спутникового" ошейника показывают несколько сформированных кластеров, что говорит о том, что у тигрицы были успешные охоты... Велика вероятность, что заграничный вояж Амбы подходит к концу: траектория ее движения сейчас направлена обратно в сторону России. Но когда именно хищница вернется на родину, известно только ей самой", - говорится в сообщении центра.
По словам гендиректора центра Сергея Арамилева, случай с путешествием Амбы примечателен, потому что хищница в момент ее перемещения в другой участок ареала была уже в преклонном возрасте.
"Перемещение ее на территорию Китая, возможно, связано с еще недостаточно изученными механизмами, обусловленными генетикой. В давние времена, когда еще отсутствовали государства, и был единый лесной массив, здесь, наверняка, проходили пути, по которым тигрица могла бы мигрировать на юг. Но теперь, оказавшись на территории Китая, она обнаружила антропогенный ландшафт, который не позволяет передвигаться южнее, поэтому, скорее всего, она снова вернется в Россию", - разъяснил Арамилев.
Этот визит в КНР уже второй для Амбы. Впервые она перемещалась через госграницу в январе. Тогда она пробыла в Китае недолго и уже через полторы недели вернулась обратно, в Приамурье. Тигрица впервые в России выпущена после реабилитации далеко от приморской тайги в Амурской области. Хищница была изъята из дикой природы в апреле 2021 года в Хасанском районе Приморского края потому что охотилась на собак. Были подтверждены 24 случая. Тигрица могла потерять тигрят по вине людей, что спровоцировало такое поведение. Самке порядка восьми-девяти лет. Вернувшись в дикую природу, Амба ведет себя спокойно, конфликтных ситуаций не создает, заверили охотоведы. Несколько раз она попадалась на глаза людям, но всегда старалась скрыться, как только они обозначали свое присутствие.
На II Международном форуме по сохранению тигра 5 сентября рассказали об итогах сплошного учета хищника 2021-2022 - их число увеличилось и достигло 750 особей, с учетом котят. В России в живой природе дикие кошки обитают только на Дальнем Востоке - в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской АО и Амурской области. В Приамурье сейчас живет восемь краснокнижных хищников, сообщал начальник управления по охране животного мира Амурской области Алексей Абросимов.
 
КитайАмурская областьЦентр "Амурский тигр"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала