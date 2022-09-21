https://ria.ru/20220921/kitay-1818448130.html

Амурская тигрица Амба, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой

Амурская тигрица Амба, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой - РИА Новости, 21.09.2022

Амурская тигрица Амба, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой

Краснокнижная амурская тигрица по кличке Амба из Приамурья, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой, сообщает АНО "Центр Амурский тигр". РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:39

2022-09-21T15:39

2022-09-21T16:01

китай

амурская область

центр "амурский тигр"

россия

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ХАБАРОВСК, 21 сен - РИА Новости. Краснокнижная амурская тигрица по кличке Амба из Приамурья, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой, сообщает АНО "Центр Амурский тигр".Амба 29 августа покинула Амурскую область и пересекла границу с Китаем. Тигрица прошла границу вплавь по реке Амур в районе села Кузнецово Магдагачинского района (ширина реки в месте перехода - чуть более 500 метров). Она отправилась в городской округ Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян, следует из данных со "спутникового" ошейника. Передвижение дикой кошки контролируют служащие управления и китайские специалисты."Данные со "спутникового" ошейника показывают несколько сформированных кластеров, что говорит о том, что у тигрицы были успешные охоты... Велика вероятность, что заграничный вояж Амбы подходит к концу: траектория ее движения сейчас направлена обратно в сторону России. Но когда именно хищница вернется на родину, известно только ей самой", - говорится в сообщении центра.По словам гендиректора центра Сергея Арамилева, случай с путешествием Амбы примечателен, потому что хищница в момент ее перемещения в другой участок ареала была уже в преклонном возрасте.Этот визит в КНР уже второй для Амбы. Впервые она перемещалась через госграницу в январе. Тогда она пробыла в Китае недолго и уже через полторы недели вернулась обратно, в Приамурье. Тигрица впервые в России выпущена после реабилитации далеко от приморской тайги в Амурской области. Хищница была изъята из дикой природы в апреле 2021 года в Хасанском районе Приморского края потому что охотилась на собак. Были подтверждены 24 случая. Тигрица могла потерять тигрят по вине людей, что спровоцировало такое поведение. Самке порядка восьми-девяти лет. Вернувшись в дикую природу, Амба ведет себя спокойно, конфликтных ситуаций не создает, заверили охотоведы. Несколько раз она попадалась на глаза людям, но всегда старалась скрыться, как только они обозначали свое присутствие.На II Международном форуме по сохранению тигра 5 сентября рассказали об итогах сплошного учета хищника 2021-2022 - их число увеличилось и достигло 750 особей, с учетом котят. В России в живой природе дикие кошки обитают только на Дальнем Востоке - в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской АО и Амурской области. В Приамурье сейчас живет восемь краснокнижных хищников, сообщал начальник управления по охране животного мира Амурской области Алексей Абросимов.

https://ria.ru/20220919/klonirovanie-1817890793.html

китай

амурская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, амурская область, центр "амурский тигр", россия