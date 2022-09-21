15:39 21.09.2022 (обновлено: 16:01 21.09.2022)
Амурская тигрица Амба, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой
Река Амур
ХАБАРОВСК, 21 сен - РИА Новости. Краснокнижная амурская тигрица по кличке Амба из Приамурья, ушедшая в Китай в августе, возвращается домой, сообщает АНО "Центр Амурский тигр".
Амба 29 августа покинула Амурскую область и пересекла границу с Китаем. Тигрица прошла границу вплавь по реке Амур в районе села Кузнецово Магдагачинского района (ширина реки в месте перехода - чуть более 500 метров). Она отправилась в городской округ Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян, следует из данных со "спутникового" ошейника. Передвижение дикой кошки контролируют служащие управления и китайские специалисты.
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"Данные со "спутникового" ошейника показывают несколько сформированных кластеров, что говорит о том, что у тигрицы были успешные охоты... Велика вероятность, что заграничный вояж Амбы подходит к концу: траектория ее движения сейчас направлена обратно в сторону России. Но когда именно хищница вернется на родину, известно только ей самой", - говорится в сообщении центра.
По словам гендиректора центра Сергея Арамилева, случай с путешествием Амбы примечателен, потому что хищница в момент ее перемещения в другой участок ареала была уже в преклонном возрасте.
"Перемещение ее на территорию Китая, возможно, связано с еще недостаточно изученными механизмами, обусловленными генетикой. В давние времена, когда еще отсутствовали государства, и был единый лесной массив, здесь, наверняка, проходили пути, по которым тигрица могла бы мигрировать на юг. Но теперь, оказавшись на территории Китая, она обнаружила антропогенный ландшафт, который не позволяет передвигаться южнее, поэтому, скорее всего, она снова вернется в Россию", - разъяснил Арамилев.
Этот визит в КНР уже второй для Амбы. Впервые она перемещалась через госграницу в январе. Тогда она пробыла в Китае недолго и уже через полторы недели вернулась обратно, в Приамурье. Тигрица впервые в России выпущена после реабилитации далеко от приморской тайги в Амурской области. Хищница была изъята из дикой природы в апреле 2021 года в Хасанском районе Приморского края потому что охотилась на собак. Были подтверждены 24 случая. Тигрица могла потерять тигрят по вине людей, что спровоцировало такое поведение. Самке порядка восьми-девяти лет. Вернувшись в дикую природу, Амба ведет себя спокойно, конфликтных ситуаций не создает, заверили охотоведы. Несколько раз она попадалась на глаза людям, но всегда старалась скрыться, как только они обозначали свое присутствие.
На II Международном форуме по сохранению тигра 5 сентября рассказали об итогах сплошного учета хищника 2021-2022 - их число увеличилось и достигло 750 особей, с учетом котят. В России в живой природе дикие кошки обитают только на Дальнем Востоке - в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской АО и Амурской области. В Приамурье сейчас живет восемь краснокнижных хищников, сообщал начальник управления по охране животного мира Амурской области Алексей Абросимов.