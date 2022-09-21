https://ria.ru/20220921/kitay-1818389564.html

Аналитики: реформы и открытость - двигатели экономического роста КНР

Аналитики: реформы и открытость - двигатели экономического роста КНР - РИА Новости, 21.09.2022

Аналитики: реформы и открытость - двигатели экономического роста КНР

Китай превратился во вторую по величине экономику мира и ведущего трейдера. Китай также внес наибольший вклад в восстановление мировой экономики с 2008 года. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:56

2022-09-21T12:56

2022-09-21T12:56

россия-китай: главное

китай

сша

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 21 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай превратился во вторую по величине экономику мира и ведущего трейдера. Китай также внес наибольший вклад в восстановление мировой экономики с 2008 года.Тем не менее, США неоднократно вносили предложения по сдерживанию китайских технологических фирм - под предлогом национальной безопасности. Но мы должны спросить, пытается ли Китай заменить США в качестве самого доминирующего игрока на мировой арене?За последние 2 000 лет Китай стал одной из крупнейших экономик мира. Однако за последние 200 лет США превзошли Китай в качестве ведущей мировой сверхдержавы. Экономическое возвращение Китая кладет конец этому однополярному статусу, но Вашингтон не хочет с этим мириться.Что стоит за возвращением Китая?К 2018 году в Хулудао насчитывается более 1200 фирм, производящих купальники, с годовым объемом производства 190 миллионов купальников и стоимостью продукции более 14 миллиардов юаней. Каждый четвертый купальник, продаваемый в мире, поступает из Хулудао.Поклонники моды могут быть знакомы со столетним американским брендом JANTZEN, который был популяризирован Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Элвисом Пресли. В 2018 году местная компания из Хулудао приобрела этот бренд.Доминирование Хулудао в мировой индустрии купальников является прямым результатом экономической политики Китая. Облегчение бремени и трудностей для предприятий как субъектов рыночной экономики стало значительным достижением Китая за последнее десятилетие.Отмечено, что стремительный рост китайской экономики поддержан на законодательном уровне. По статистике, за последние 10 лет в КНР ежегодно проводились по 400 реформ в политической и социальной сферах. Реформы эти были направлены, в частности, на поддержку частного предпринимательства. Если десять лет назад в КНР было зарегистрировано 55 миллионов частных предприятий, то по итогам 2021-го – уже 154 миллиона. Сегодня по стране ежедневно создаются по 24,8 тысячи компаний. Многие из них – как новых так и старых – входят в список 500 крупнейших компаний мира по версии Forbes. В списке – 143 китайских предприятия. Даже американских меньше: 122.Модернизация китайских товаровСегодня именно частный бизнес движет экономику КНР. Частные компании обеспечивают более 50% доходов в бюджет, более 60% национального ВВП и более 80% новых рабочих мест по стране.Популярность китайских предприятий на глобальном рынке растет за счет их активной инновационной деятельности, отмечают СМИ. В среднем за последние 10 лет ежегодный объем инвестиций в НИОКР по Китаю рос на 14%.На этом фоне растет и уверенность зарубежных инвесторов в Китае. По итогам 2021 года объем освоенных в КНР иноинвестиций превысил планку в 1,1 триллиона юаней.Преобразование экономических структурТем не менее, Запад уже давно обвиняет китайские государственные фирмы в получении несправедливых преимуществ, а экономическую структуру - в излишней жесткости. В результате экономических реформ последних 10 лет государственные, частные и финансируемые из-за рубежа рыночные структуры усилили три движущие силы роста - потребление, инвестиции и экспорт.С 2012 года в Китае значительно увеличилось как количество, так и размер субъектов рынка. В 2020 году среди всех корпоративных юридических лиц государственные, частные и финансируемые из-за рубежа составят 1,2%, 98% и 0,8% соответственно. В 2021 году из 150 миллионов субъектов рынка по всей стране более 100 миллионов были индивидуальными предприятиями. В том же году рост частных инвестиций составил 7%, что выше национального уровня в 4,9%.На долю частного сектора приходится более 50% налоговых поступлений, более 60% ВВП, более 70% технологических инноваций, более 80% городских рабочих мест и более 90% общего числа предприятий.Светлые дни на горизонтеКитай никогда не снижал темпов реформ и открытости. Он не только продает свою продукцию по всему миру, но и активно импортирует товары из многих других стран и регионов мира. Общая тарифная ставка в Китае была снижена до менее чем 7,5% с 15,3% до вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).В условиях продолжающегося роста импорта крупные международные торговые мероприятия, такие как Китайская международная выставка импорта, Китайская международная ярмарка по торговле услугами, Кантонская ярмарка, Китайская международная выставка потребительских товаров и т.д., открыли окно для дальнейшей открытости страны.2021 год ознаменовал пятый год подряд сокращения Негативного списка Китая для доступа на рынок: число ограниченных товаров в Национальном списке и его аналоге в зоне свободной торговли сократилось до 31 и 27 соответственно. В 2021 году объем иностранных инвестиций, фактически используемых в Китае, достиг нового максимума в 1,1 триллиона юаней."Нынешнее экономическое возрождение Китая – это только начало. Однако нужно помнить: рост Китая – во благо всех его партнеров", - резюмируют китайские аналитики.

https://ria.ru/20220920/investitsii-1818191268.html

https://ria.ru/20220916/kitay-1817184047.html

https://ria.ru/20220909/avtomobili-1815683589.html

https://ria.ru/20220920/bednost-1818189398.html

китай

сша

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, сша, всемирная торговая организация (вто)