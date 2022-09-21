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Новую платформу для поиска талантов в кино представили на "Новом сезоне" - РИА Новости, 21.09.2022
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Культура
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Новую платформу для поиска талантов в кино представили на "Новом сезоне"
Новую платформу для поиска талантов в кино представили на "Новом сезоне" - РИА Новости, 21.09.2022
Новую платформу для поиска талантов в кино представили на "Новом сезоне"
На фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" продемонстрировали платформу для поиска талантов в киноиндустрии Action. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:20
2022-09-21T14:39
культура
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СОЧИ, 21 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" продемонстрировали платформу для поиска талантов в киноиндустрии Action.Создатели поясняют, что это не база данных, а рекрутинговый ресурс, рабочее пространство для коммуникации профессионалов.Платформа Action состоит из модулей, актуальных для разных представителей киносферы. Она тематически разделена на два блока: тех, кто ищет работу, и тех, кто ее предоставляет. Для первых это личный кабинет для поиска проекта, для вторых — пользовательский корпоративный аккаунт (для продюсеров, продакшн компаний). Например, сценарист может разместить на площадке свою работу, получить обратную связь от коллег, пообщаться с продюсером напрямую. Актеры, опубликовав свою анкету, узнают об открытых прослушиваниях. Доступ к данным артиста будет у кастинг-директоров, продюсеров, режиссеров.Последние смогут ознакомиться с актерским и сценарным каталогами и презентовать свои проекты.Аналогично Action будет работать для агентов: они получат возможность работать с данными всех, с кем сотрудничают (от каста до операторов).Другие специалисты смогут подбирать команды, устраивать пробы, налаживать профессиональные связи и контакты.Первое время проект будет бесплатным для всех. Через год платформа станет платной для продюсеров, продакшн компаний с корпоративными аккаунтами.
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Анна Нехаева
Анна Нехаева
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новости культуры, кино и сериалы, талант, технологии
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, талант, Технологии
14:20 21.09.2022 (обновлено: 14:39 21.09.2022)
 
Новую платформу для поиска талантов в кино представили на "Новом сезоне"

На смотре "Новый сезон" представили платформу для поиска талантов в киноиндустрии — Action

© Фото предоставлено пресс-службой проекта ActionПрезентация проекта Action
Презентация проекта Action
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" продемонстрировали платформу для поиска талантов в киноиндустрии Action.
"Это профессиональный ресурс для специалистов киноиндустрии, его задачи — ускорение и удешевление процесса разработки проекта, — сказал гендиректор Группы компаний ГПМ КИТ Андрей Терешок. — Мы хотим расширить воронку для талантов, в которых нуждаемся. Это авторы, сотрудники съемочной бригады, актеры, режиссеры".
Создатели поясняют, что это не база данных, а рекрутинговый ресурс, рабочее пространство для коммуникации профессионалов.
Платформа Action состоит из модулей, актуальных для разных представителей киносферы. Она тематически разделена на два блока: тех, кто ищет работу, и тех, кто ее предоставляет. Для первых это личный кабинет для поиска проекта, для вторых — пользовательский корпоративный аккаунт (для продюсеров, продакшн компаний).
Например, сценарист может разместить на площадке свою работу, получить обратную связь от коллег, пообщаться с продюсером напрямую. Актеры, опубликовав свою анкету, узнают об открытых прослушиваниях. Доступ к данным артиста будет у кастинг-директоров, продюсеров, режиссеров.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта ActionПрезентация проекта Action
Презентация проекта Action
1 из 2
Презентация проекта Action
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action

Аудитория на презентации проекта Action

Презентация проекта Action
2 из 2

Аудитория на презентации проекта Action

© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action
1 из 2
Презентация проекта Action
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action
2 из 2

Аудитория на презентации проекта Action

© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action
Последние смогут ознакомиться с актерским и сценарным каталогами и презентовать свои проекты.
Аналогично Action будет работать для агентов: они получат возможность работать с данными всех, с кем сотрудничают (от каста до операторов).
Другие специалисты смогут подбирать команды, устраивать пробы, налаживать профессиональные связи и контакты.
Первое время проект будет бесплатным для всех. Через год платформа станет платной для продюсеров, продакшн компаний с корпоративными аккаунтами.
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