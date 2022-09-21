14:20 21.09.2022 (обновлено: 14:39 21.09.2022)
Новую платформу для поиска талантов в кино представили на "Новом сезоне"
На смотре "Новый сезон" представили платформу для поиска талантов в киноиндустрии — Action
© Фото предоставлено пресс-службой проекта ActionПрезентация проекта Action
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action
СОЧИ, 21 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" продемонстрировали платформу для поиска талантов в киноиндустрии Action.
"Это профессиональный ресурс для специалистов киноиндустрии, его задачи — ускорение и удешевление процесса разработки проекта, — сказал гендиректор Группы компаний ГПМ КИТ Андрей Терешок. — Мы хотим расширить воронку для талантов, в которых нуждаемся. Это авторы, сотрудники съемочной бригады, актеры, режиссеры".
Создатели поясняют, что это не база данных, а рекрутинговый ресурс, рабочее пространство для коммуникации профессионалов.
Платформа Action состоит из модулей, актуальных для разных представителей киносферы. Она тематически разделена на два блока: тех, кто ищет работу, и тех, кто ее предоставляет. Для первых это личный кабинет для поиска проекта, для вторых — пользовательский корпоративный аккаунт (для продюсеров, продакшн компаний).
Например, сценарист может разместить на площадке свою работу, получить обратную связь от коллег, пообщаться с продюсером напрямую. Актеры, опубликовав свою анкету, узнают об открытых прослушиваниях. Доступ к данным артиста будет у кастинг-директоров, продюсеров, режиссеров.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта ActionПрезентация проекта Action
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Презентация проекта Action
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action
Аудитория на презентации проекта Action
2 из 2
Аудитория на презентации проекта Action
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action
1 из 2
Презентация проекта Action
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action
2 из 2
Аудитория на презентации проекта Action
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Action
Последние смогут ознакомиться с актерским и сценарным каталогами и презентовать свои проекты.
Аналогично Action будет работать для агентов: они получат возможность работать с данными всех, с кем сотрудничают (от каста до операторов).
Другие специалисты смогут подбирать команды, устраивать пробы, налаживать профессиональные связи и контакты.
Первое время проект будет бесплатным для всех. Через год платформа станет платной для продюсеров, продакшн компаний с корпоративными аккаунтами.