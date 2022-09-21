https://ria.ru/20220921/kino-1818421577.html

Новую платформу для поиска талантов в кино представили на "Новом сезоне"

Новую платформу для поиска талантов в кино представили на "Новом сезоне" - РИА Новости, 21.09.2022

Новую платформу для поиска талантов в кино представили на "Новом сезоне"

На фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" продемонстрировали платформу для поиска талантов в киноиндустрии Action. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:20

2022-09-21T14:20

2022-09-21T14:39

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СОЧИ, 21 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" продемонстрировали платформу для поиска талантов в киноиндустрии Action.Создатели поясняют, что это не база данных, а рекрутинговый ресурс, рабочее пространство для коммуникации профессионалов.Платформа Action состоит из модулей, актуальных для разных представителей киносферы. Она тематически разделена на два блока: тех, кто ищет работу, и тех, кто ее предоставляет. Для первых это личный кабинет для поиска проекта, для вторых — пользовательский корпоративный аккаунт (для продюсеров, продакшн компаний). Например, сценарист может разместить на площадке свою работу, получить обратную связь от коллег, пообщаться с продюсером напрямую. Актеры, опубликовав свою анкету, узнают об открытых прослушиваниях. Доступ к данным артиста будет у кастинг-директоров, продюсеров, режиссеров.Последние смогут ознакомиться с актерским и сценарным каталогами и презентовать свои проекты.Аналогично Action будет работать для агентов: они получат возможность работать с данными всех, с кем сотрудничают (от каста до операторов).Другие специалисты смогут подбирать команды, устраивать пробы, налаживать профессиональные связи и контакты.Первое время проект будет бесплатным для всех. Через год платформа станет платной для продюсеров, продакшн компаний с корпоративными аккаунтами.

https://ria.ru/20220921/strakhov-1818376637.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

новости культуры, кино и сериалы, талант, технологии