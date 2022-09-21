21:43 21.09.2022 (обновлено: 22:19 21.09.2022)
Украинские войска нанесли по Херсону ракетный удар из РСЗО HIMARS
Глава ВГА Херсонской области Стремоусов: ВСУ нанесли по Херсону ракетный удар из HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреляли Херсон из американской РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов.
"Украинские нацисты с помощью американских специалистов пытались нанести очередной ракетный удар по Херсону. Система ПВО частично сработала, но часть ракет упала", — сказал он.
По его словам, украинские войска обстреляли гражданские объекты. Удары наносились с применением американской РСЗО HIMARS.
Позже представитель экстренных служб города сообщил, что при обстреле повреждения получило здание пожарной части на улице Молодежной. Пострадали несколько человек.
Ранее сообщалось, что одна из выпущенных ВСУ ракет попала в причал паромной переправы через Днепр в центре Херсона, пострадавших не было.
Незадолго до этого корреспондент РИА Новости рассказал, что в Херсоне неподалеку от мостоперехода "ХБК" — "Таврический" прогремели около десяти взрывов. Сработала система ПВО.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.