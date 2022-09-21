https://ria.ru/20220921/kherson-1818556705.html

Украинские войска нанесли по Херсону ракетный удар из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли по Херсону ракетный удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска нанесли по Херсону ракетный удар из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины обстреляли Херсон из американской РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T21:43

2022-09-21T21:43

2022-09-21T22:19

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кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреляли Херсон из американской РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов.По его словам, украинские войска обстреляли гражданские объекты. Удары наносились с применением американской РСЗО HIMARS.Позже представитель экстренных служб города сообщил, что при обстреле повреждения получило здание пожарной части на улице Молодежной. Пострадали несколько человек.Ранее сообщалось, что одна из выпущенных ВСУ ракет попала в причал паромной переправы через Днепр в центре Херсона, пострадавших не было.Незадолго до этого корреспондент РИА Новости рассказал, что в Херсоне неподалеку от мостоперехода "ХБК" — "Таврический" прогремели около десяти взрывов. Сработала система ПВО. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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