https://ria.ru/20220921/kherson-1818541219.html

Украинские военные обстреляли причал паромной переправы в Херсоне

Украинские военные обстреляли причал паромной переправы в Херсоне - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские военные обстреляли причал паромной переправы в Херсоне

Украинские войска нанесли удар по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр в Херсоне, никто не пострадал, переправа в это время... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:39

2022-09-21T20:39

2022-09-21T20:53

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днепр (город)

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр в Херсоне, никто не пострадал, переправа в это время не работала, сообщили журналистам в оперативных службах города."В центре Херсона прилет по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр, пострадавших нет, к этому часу переправа не работала", - сообщил представитель оперативных служб города."Это гражданская переправа, баржа использовалась исключительно мирными гражданами", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, херсон, днепр (город)