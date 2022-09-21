https://ria.ru/20220921/kherson-1818541219.html
Украинские военные обстреляли причал паромной переправы в Херсоне
Украинские военные обстреляли причал паромной переправы в Херсоне - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские военные обстреляли причал паромной переправы в Херсоне
Украинские войска нанесли удар по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр в Херсоне, никто не пострадал, переправа в это время... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:39
2022-09-21T20:39
2022-09-21T20:53
в мире
херсон
днепр (город)
специальная военная операция на украине
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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр в Херсоне, никто не пострадал, переправа в это время не работала, сообщили журналистам в оперативных службах города."В центре Херсона прилет по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр, пострадавших нет, к этому часу переправа не работала", - сообщил представитель оперативных служб города."Это гражданская переправа, баржа использовалась исключительно мирными гражданами", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, херсон, днепр (город)
В мире, Херсон, Днепр (город), Специальная военная операция на Украине
20:39 21.09.2022 (обновлено: 20:53 21.09.2022)
Украинские военные обстреляли причал паромной переправы в Херсоне
Украинские военные обстреляли причал паромной переправы в Херсоне, пострадавших нет
ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр в Херсоне, никто не пострадал, переправа в это время не работала, сообщили журналистам в оперативных службах города.
"В центре Херсона прилет по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр, пострадавших нет, к этому часу переправа не работала", - сообщил представитель оперативных служб города.
"Это гражданская переправа, баржа использовалась исключительно мирными гражданами", - добавил он.