Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели несколько взрывов, работает система ПВО - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/kherson-1818528430.html
В Херсоне прогремели несколько взрывов, работает система ПВО
В Херсоне прогремели несколько взрывов, работает система ПВО - РИА Новости, 21.09.2022
В Херсоне прогремели несколько взрывов, работает система ПВО
По меньшей мере четыре взрыва прогремели в Херсоне, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:38
2022-09-21T20:17
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794303894_0:347:2854:1952_1920x0_80_0_0_bf9137f5317c27fb1d67eb14905df503.jpg
ХЕРСОН, 21 сен — РИА Новости. По меньшей мере четыре взрыва прогремели в Херсоне, сообщил корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, работает российская система противовоздушной обороны.Инцидент произошел неподалеку от мостоперехода "ХБК" — "Таврический". Над местом взрыва поднимается черный дым. Следов работы ПВО видно не было, однако были слышны взрывы.Спустя несколько минут обстрел продолжился, прогремело еще около пяти мощных взрывов.Информации о пострадавших на данный момент нет. Официального подтверждения работы ПВО также не было.Шестнадцатого сентября украинская армия нанесла по Херсону удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.На следующий день в городе прогремели пять взрывов — их отразила ПВО, а затем в центре завязался бой, в котором российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.
https://ria.ru/20220921/obstrel-1818431655.html
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818449575.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794303894_74:187:2555:2048_1920x0_80_0_0_66a87e438b9827089ecc6d0480da48c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире, Херсонская область
19:38 21.09.2022 (обновлено: 20:17 21.09.2022)
 
В Херсоне прогремели несколько взрывов, работает система ПВО

Над местом взрыва в херсонском микрорайоне "ХБК" поднимается черный дым

© AP PhotoВоенные в Херсоне
Военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo
Военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 21 сен — РИА Новости. По меньшей мере четыре взрыва прогремели в Херсоне, сообщил корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, работает российская система противовоздушной обороны.
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
14:46Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS
Инцидент произошел неподалеку от мостоперехода "ХБК" — "Таврический". Над местом взрыва поднимается черный дым. Следов работы ПВО видно не было, однако были слышны взрывы.
Спустя несколько минут обстрел продолжился, прогремело еще около пяти мощных взрывов.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Официального подтверждения работы ПВО также не было.
Шестнадцатого сентября украинская армия нанесла по Херсону удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.
На следующий день в городе прогремели пять взрывов — их отразила ПВО, а затем в центре завязался бой, в котором российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.09.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВ миреХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала