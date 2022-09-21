https://ria.ru/20220921/kherson-1818528430.html
В Херсоне прогремели несколько взрывов, работает система ПВО
В Херсоне прогремели несколько взрывов, работает система ПВО - РИА Новости, 21.09.2022
В Херсоне прогремели несколько взрывов, работает система ПВО
По меньшей мере четыре взрыва прогремели в Херсоне, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:38
2022-09-21T19:38
2022-09-21T20:17
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ХЕРСОН, 21 сен — РИА Новости. По меньшей мере четыре взрыва прогремели в Херсоне, сообщил корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, работает российская система противовоздушной обороны.Инцидент произошел неподалеку от мостоперехода "ХБК" — "Таврический". Над местом взрыва поднимается черный дым. Следов работы ПВО видно не было, однако были слышны взрывы.Спустя несколько минут обстрел продолжился, прогремело еще около пяти мощных взрывов.Информации о пострадавших на данный момент нет. Официального подтверждения работы ПВО также не было.Шестнадцатого сентября украинская армия нанесла по Херсону удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.На следующий день в городе прогремели пять взрывов — их отразила ПВО, а затем в центре завязался бой, в котором российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.
https://ria.ru/20220921/obstrel-1818431655.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире, Херсонская область
19:38 21.09.2022 (обновлено: 20:17 21.09.2022)
В Херсоне прогремели несколько взрывов, работает система ПВО
Над местом взрыва в херсонском микрорайоне "ХБК" поднимается черный дым
ХЕРСОН, 21 сен — РИА Новости. По меньшей мере четыре взрыва прогремели в Херсоне, сообщил корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, работает российская система противовоздушной обороны.
Инцидент произошел неподалеку от мостоперехода "ХБК" — "Таврический". Над местом взрыва поднимается черный дым. Следов работы ПВО видно не было, однако были слышны взрывы.
Спустя несколько минут обстрел продолжился, прогремело еще около пяти мощных взрывов.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Официального подтверждения работы ПВО также не было.
Шестнадцатого сентября украинская армия нанесла по Херсону
удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.
На следующий день в городе прогремели пять взрывов — их отразила ПВО, а затем в центре завязался бой, в котором российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.