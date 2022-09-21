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Жители Херсонской области смогут проголосовать в Крыму и Москве - РИА Новости, 21.09.2022
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Жители Херсонской области смогут проголосовать в Крыму и Москве
Жители Херсонской области смогут проголосовать в Крыму и Москве - РИА Новости, 21.09.2022
Жители Херсонской области смогут проголосовать в Крыму и Москве
Проголосовать по вопросу референдума в Херсонской области также можно будет в Крыму, Москве и других российских городах, где проживает много херсонцев, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:56
2022-09-21T10:07
херсонская область
в мире
референдумы на освобожденных территориях
владимир сальдо
москва
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Проголосовать по вопросу референдума в Херсонской области также можно будет в Крыму, Москве и других российских городах, где проживает много херсонцев, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России."Возможность проголосовать по вопросу референдума будет предоставлена нашим землякам в Крыму, в Москве и тех городах, где есть достаточно большое количество наших людей, херсонцев", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live"."Любые попытки не дать, придумать что-нибудь, чтобы люди не пришли на избирательные участки, ничего такого особого мы не предвидим. Голосование пройдет", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".По его словам, правоохранительные органы и военнослужащие ведут серьезную подготовку по обеспечению безопасности на предстоящем референдуме."Сосредоточена очень серьезная группировка наших российских военных. Они знают все точки и моменты своих противников. Любые попытки военным путем помешать референдуму обречены на провал", - подчеркнул Сальдо.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818323801.html
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херсонская область , в мире, референдумы на освобожденных территориях, владимир сальдо, москва, украина
Херсонская область , В мире, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Сальдо, Москва, Украина
08:56 21.09.2022 (обновлено: 10:07 21.09.2022)
 
Жители Херсонской области смогут проголосовать в Крыму и Москве

Глава Херсонской области заявил, что украинская сторона не сможет помешать референдуму

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Проголосовать по вопросу референдума в Херсонской области также можно будет в Крыму, Москве и других российских городах, где проживает много херсонцев, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.
Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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"Возможность проголосовать по вопросу референдума будет предоставлена нашим землякам в Крыму, в Москве и тех городах, где есть достаточно большое количество наших людей, херсонцев", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
"Любые попытки не дать, придумать что-нибудь, чтобы люди не пришли на избирательные участки, ничего такого особого мы не предвидим. Голосование пройдет", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
По его словам, правоохранительные органы и военнослужащие ведут серьезную подготовку по обеспечению безопасности на предстоящем референдуме.
"Сосредоточена очень серьезная группировка наших российских военных. Они знают все точки и моменты своих противников. Любые попытки военным путем помешать референдуму обречены на провал", - подчеркнул Сальдо.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Херсонская областьВ миреРеферендумы на освобожденных территорияхВладимир СальдоМоскваУкраина
 
 
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