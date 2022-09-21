https://ria.ru/20220921/kherson-1818323898.html

Жители Херсонской области смогут проголосовать в Крыму и Москве

Жители Херсонской области смогут проголосовать в Крыму и Москве - РИА Новости, 21.09.2022

Жители Херсонской области смогут проголосовать в Крыму и Москве

Проголосовать по вопросу референдума в Херсонской области также можно будет в Крыму, Москве и других российских городах, где проживает много херсонцев, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:56

2022-09-21T08:56

2022-09-21T10:07

херсонская область

в мире

референдумы на освобожденных территориях

владимир сальдо

москва

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Проголосовать по вопросу референдума в Херсонской области также можно будет в Крыму, Москве и других российских городах, где проживает много херсонцев, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России."Возможность проголосовать по вопросу референдума будет предоставлена нашим землякам в Крыму, в Москве и тех городах, где есть достаточно большое количество наших людей, херсонцев", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live"."Любые попытки не дать, придумать что-нибудь, чтобы люди не пришли на избирательные участки, ничего такого особого мы не предвидим. Голосование пройдет", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".По его словам, правоохранительные органы и военнослужащие ведут серьезную подготовку по обеспечению безопасности на предстоящем референдуме."Сосредоточена очень серьезная группировка наших российских военных. Они знают все точки и моменты своих противников. Любые попытки военным путем помешать референдуму обречены на провал", - подчеркнул Сальдо.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818323801.html

https://ria.ru/20220921/kherson-1818323171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , в мире, референдумы на освобожденных территориях, владимир сальдо, москва, украина