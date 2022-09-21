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Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/kherson-1818323171.html
Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России
Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России - РИА Новости, 21.09.2022
Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России
глава администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:47
2022-09-21T10:41
в мире
херсонская область
специальная военная операция на украине
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область в случае вхождения в состав России как нового субъекта планирует сохранить нынешнее название, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава администрации региона Владимир Сальдо.Он отметил, что большая часть жителей региона ассоциируют себя именно с Херсонской областью, так как исторически привыкли к такому названию.Накануне Сальдо сообщил, что референдум по присоединению к Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркивал, что при этом Херсонская область сохранит свои административные границы.Решения о проведении референдумов приняли также власти Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области. Там голосования пройдут в эти же даты.С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.Президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.
https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html
https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Референдумы на освобожденных территориях
08:47 21.09.2022 (обновлено: 10:41 21.09.2022)
 
Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России

Херсонская область намерена сохранить нынешнее название в случае вхождения в состав России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область в случае вхождения в состав России как нового субъекта планирует сохранить нынешнее название, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава администрации региона Владимир Сальдо.

"Еще в царское время была Херсонская губерния, потом Херсонская область. Мы планируем войти в состав Российской Федерации именно как субъект Херсонская область", - сказал Сальдо.

Он отметил, что большая часть жителей региона ассоциируют себя именно с Херсонской областью, так как исторически привыкли к такому названию.
Накануне Сальдо сообщил, что референдум по присоединению к Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:17
В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной
Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркивал, что при этом Херсонская область сохранит свои административные границы.
Решения о проведении референдумов приняли также власти Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области. Там голосования пройдут в эти же даты.
С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.
Президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:17
В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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