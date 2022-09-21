https://ria.ru/20220921/kherson-1818323171.html
Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России
Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России - РИА Новости, 21.09.2022
Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России
глава администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:47
2022-09-21T08:47
2022-09-21T10:41
в мире
херсонская область
специальная военная операция на украине
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область в случае вхождения в состав России как нового субъекта планирует сохранить нынешнее название, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава администрации региона Владимир Сальдо.Он отметил, что большая часть жителей региона ассоциируют себя именно с Херсонской областью, так как исторически привыкли к такому названию.Накануне Сальдо сообщил, что референдум по присоединению к Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркивал, что при этом Херсонская область сохранит свои административные границы.Решения о проведении референдумов приняли также власти Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области. Там голосования пройдут в эти же даты.С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.Президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.
https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html
https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Референдумы на освобожденных территориях
08:47 21.09.2022 (обновлено: 10:41 21.09.2022)
Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России
Херсонская область намерена сохранить нынешнее название в случае вхождения в состав России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область в случае вхождения в состав России как нового субъекта планирует сохранить нынешнее название, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава администрации региона Владимир Сальдо.
"Еще в царское время была Херсонская губерния, потом Херсонская область. Мы планируем войти в состав Российской Федерации именно как субъект Херсонская область", - сказал Сальдо.
Он отметил, что большая часть жителей региона ассоциируют себя именно с Херсонской областью, так как исторически привыкли к такому названию.
Накануне Сальдо сообщил, что референдум по присоединению к Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины
, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов
подчеркивал, что при этом Херсонская область сохранит свои административные границы.
Решения о проведении референдумов приняли также власти Донецкой и Луганской народных республик
и Запорожской области
. Там голосования пройдут в эти же даты.
С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.
Президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.