https://ria.ru/20220921/kherson-1818323171.html

Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России

Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России - РИА Новости, 21.09.2022

Херсонская область намерена сохранить название, если войдет в состав России

глава администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:47

2022-09-21T08:47

2022-09-21T10:41

в мире

херсонская область

специальная военная операция на украине

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область в случае вхождения в состав России как нового субъекта планирует сохранить нынешнее название, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава администрации региона Владимир Сальдо.Он отметил, что большая часть жителей региона ассоциируют себя именно с Херсонской областью, так как исторически привыкли к такому названию.Накануне Сальдо сообщил, что референдум по присоединению к Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркивал, что при этом Херсонская область сохранит свои административные границы.Решения о проведении референдумов приняли также власти Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области. Там голосования пройдут в эти же даты.С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.Президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html

https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях