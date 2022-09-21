В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной
Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область не нуждается в признании референдума Украиной
Билборд на улице в Херсоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума со стороны Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит освобождать "свои территории" независимо от референдумов, которые он назвал "фейковыми".
"Для нас нынешние представители киевской власти – это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, нынешняя киевская власть довела украинский народ до нищеты, а страну превратила в западную колонию.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.