https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html

В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной

В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной - РИА Новости, 21.09.2022

В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной

Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума со стороны Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:17

2022-09-21T08:17

2022-09-21T08:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума со стороны Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит освобождать "свои территории" независимо от референдумов, которые он назвал "фейковыми"."Для нас нынешние представители киевской власти – это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, нынешняя киевская власть довела украинский народ до нищеты, а страну превратила в западную колонию.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/rezervisty-1818239057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кирилл стремоусов, дмитрий кулеба, денис пушилин, херсонская область , россия, украина, мид украины, нато, референдумы на освобожденных территориях