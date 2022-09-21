Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html
В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной
В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной - РИА Новости, 21.09.2022
В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной
Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума со стороны Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:17
2022-09-21T08:17
в мире
кирилл стремоусов
дмитрий кулеба
денис пушилин
херсонская область
россия
украина
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818110938_11:489:2627:1960_1920x0_80_0_0_0bc513e6cb17a6452ef1ce1a05d93d90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума со стороны Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит освобождать "свои территории" независимо от референдумов, которые он назвал "фейковыми"."Для нас нынешние представители киевской власти – это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, нынешняя киевская власть довела украинский народ до нищеты, а страну превратила в западную колонию.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/rezervisty-1818239057.html
https://ria.ru/20220920/kherson-1818037192.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818110938_0:484:2085:2047_1920x0_80_0_0_e24439bf377c4e36700b406100614f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кирилл стремоусов, дмитрий кулеба, денис пушилин, херсонская область , россия, украина, мид украины, нато, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Кирилл Стремоусов, Дмитрий Кулеба, Денис Пушилин, Херсонская область , Россия, Украина, МИД Украины, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях
08:17 21.09.2022
 
В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной

Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область не нуждается в признании референдума Украиной

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд на улице в Херсоне
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Билборд на улице в Херсоне
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума со стороны Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит освобождать "свои территории" независимо от референдумов, которые он назвал "фейковыми".
"Для нас нынешние представители киевской власти – это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, нынешняя киевская власть довела украинский народ до нищеты, а страну превратила в западную колонию.
Морской порт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 18:08В мире
СМИ: российские силовики получили секретные списки резервистов из Херсона
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Муниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 09:24
Попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни, заявил Стремоусов
 
В миреКирилл СтремоусовДмитрий КулебаДенис ПушилинХерсонская областьРоссияУкраинаМИД УкраиныНАТОРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала