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Херсонская область войдет в состав России в административных границах - РИА Новости, 21.09.2022
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Херсонская область войдет в состав России в административных границах
Херсонская область войдет в состав России в административных границах - РИА Новости, 21.09.2022
Херсонская область войдет в состав России в административных границах
Херсонская область после референдума войдет в состав России в своих административных границах, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T03:49
2022-09-21T07:29
херсонская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
кирилл стремоусов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область после референдума войдет в состав России в своих административных границах, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с предложением немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Позже с такой же просьбой обратились и к главе администрации Запорожской области, заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения. В понедельник с аналогичными инициативами выступили Общественные палаты ДНР и ЛНР.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Референдумы во всех четырех регионах планируется провести с 23 по 27 сентября.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях, кирилл стремоусов, в мире
Херсонская область , Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Кирилл Стремоусов, В мире
03:49 21.09.2022 (обновлено: 07:29 21.09.2022)
 
Херсонская область войдет в состав России в административных границах

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: регион войдет в состав России в админграницах

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область после референдума войдет в состав России в своих административных границах, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации", - сказал он РИА Новости.

Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с предложением немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Позже с такой же просьбой обратились и к главе администрации Запорожской области, заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения. В понедельник с аналогичными инициативами выступили Общественные палаты ДНР и ЛНР.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Референдумы во всех четырех регионах планируется провести с 23 по 27 сентября.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Херсонская областьРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхКирилл СтремоусовВ мире
 
 
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