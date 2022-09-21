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Херсонская область войдет в состав России в административных границах

Херсонская область войдет в состав России в административных границах - РИА Новости, 21.09.2022

Херсонская область войдет в состав России в административных границах

Херсонская область после референдума войдет в состав России в своих административных границах, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T03:49

2022-09-21T03:49

2022-09-21T07:29

херсонская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

кирилл стремоусов

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Херсонская область после референдума войдет в состав России в своих административных границах, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с предложением немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Позже с такой же просьбой обратились и к главе администрации Запорожской области, заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения. В понедельник с аналогичными инициативами выступили Общественные палаты ДНР и ЛНР.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Референдумы во всех четырех регионах планируется провести с 23 по 27 сентября.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220920/nezavisimost-1818269353.html

херсонская область

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Максим Горбачев

херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях, кирилл стремоусов, в мире