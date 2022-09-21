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Моор: Тюменская область ввела новый кэшбек для нефтегазовых компаний - РИА Новости, 21.09.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220921/keshbek-1818357235.html
Моор: Тюменская область ввела новый кэшбек для нефтегазовых компаний
Моор: Тюменская область ввела новый кэшбек для нефтегазовых компаний - РИА Новости, 21.09.2022
Моор: Тюменская область ввела новый кэшбек для нефтегазовых компаний
Тюменская область в этом году запустила дополнительную программу кэшбека для добывающих и транспортных компаний, пользующихся услугами предприятий, входящих в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:12
2022-09-21T15:19
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александр моор
экономика
тюменская область
технологии
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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Тюменская область в этом году запустила дополнительную программу кэшбека для добывающих и транспортных компаний, пользующихся услугами предприятий, входящих в Тюменский нефтегазовый кластер, сообщил губернатор региона Александр Моор."Когда мы создавали межрегиональный кластер, мы понимали, что нужны региональные меры стимулирования, кооперации вхождения в этот кластер регулирования", - сказал глава региона, выступая на дискуссии "Новая модель мировой экономики: роль России как глобальной энергетической державы" в рамках проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022.Он напомнил, что в регионе уже работала программа промышленного кэшбека – но с двумя ограничениями. Общая стоимость приобретенного компаниями оборудования должна была составлять не менее одного миллиарда рублей."Новая программа промышленного кэшбека несколько шире и с другими параметрами. Консультируясь с заказчиками, мы поняли, что покупают не столько оборудование, сколько услуги под ключ. Поэтому кэшбек распространяется не только на приобретенное оборудование, но и на выполненные работы и оказанные услуги", - отметил Моор.При этом, по словам губернатора, нет ограничения по сумме, есть градация по процентам – от 1,5 до 5%."Можно зайти с любой суммой, но надо купить продукцию или услуги у предприятий, которые являются членами нефтегазового кластера, производят продукцию, зарегистрированную в Тюменской области", - пояснил Моор.
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тюмень, александр моор, экономика, тюменская область, технологии, россия, промышленно-энергетический форум tnf 2022, тюменский нефтегазовый форум
Тюменская область, Тюмень, Александр Моор, Экономика, Тюменская область, Технологии, Россия, Промышленно-энергетический форум TNF 2022, Тюменский нефтегазовый форум
11:12 21.09.2022 (обновлено: 15:19 21.09.2022)
 

Моор: Тюменская область ввела новый кэшбек для нефтегазовых компаний

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Тюменская область в этом году запустила дополнительную программу кэшбека для добывающих и транспортных компаний, пользующихся услугами предприятий, входящих в Тюменский нефтегазовый кластер, сообщил губернатор региона Александр Моор.
"Когда мы создавали межрегиональный кластер, мы понимали, что нужны региональные меры стимулирования, кооперации вхождения в этот кластер регулирования", - сказал глава региона, выступая на дискуссии "Новая модель мировой экономики: роль России как глобальной энергетической державы" в рамках проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Моор: форум TNF должен иметь практический результат
Он напомнил, что в регионе уже работала программа промышленного кэшбека – но с двумя ограничениями. Общая стоимость приобретенного компаниями оборудования должна была составлять не менее одного миллиарда рублей.
"Новая программа промышленного кэшбека несколько шире и с другими параметрами. Консультируясь с заказчиками, мы поняли, что покупают не столько оборудование, сколько услуги под ключ. Поэтому кэшбек распространяется не только на приобретенное оборудование, но и на выполненные работы и оказанные услуги", - отметил Моор.
При этом, по словам губернатора, нет ограничения по сумме, есть градация по процентам – от 1,5 до 5%.
"Можно зайти с любой суммой, но надо купить продукцию или услуги у предприятий, которые являются членами нефтегазового кластера, производят продукцию, зарегистрированную в Тюменской области", - пояснил Моор.
 
Тюменская областьТюменьАлександр МоорЭкономикаТюменская областьТехнологииРоссияПромышленно-энергетический форум TNF 2022Тюменский нефтегазовый форум
 
 
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