https://ria.ru/20220921/kauchuki-1818315185.html

В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы

В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы - РИА Новости, 21.09.2022

В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы

Европа фактически прекратила работу по линии каучуков и полимеров с Россией, замещение российских каучуков для ЕС займет годы, заявил генеральный директор... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:53

2022-09-21T06:53

2022-09-21T07:18

экономика

россия

сибур холдинг

евросоюз

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ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Европа фактически прекратила работу по линии каучуков и полимеров с Россией, замещение российских каучуков для ЕС займет годы, заявил генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов в ходе Тюменского нефтегазового форума (TNF)."Европа фактически прекратила работать по линии каучуков и полимеров с Россией, просто прекратила и все. Это достаточно удивительно банальная история, они останавливают свои производства... Если базовые полимеры - это такой commodity продукт, то в резиносмешении заменить российский каучук, а после приобретения татарстанских активов по нефтехимии мы достаточно крупный игрок в мире по каучукам, заместить резиносмешение, рецептуру наших каучуков, можно в прямом смысле годами. Тем не менее они на это идут, останавливают производство", - сказал Карисалов.

https://ria.ru/20220616/sibur-1795716657.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, сибур холдинг, евросоюз