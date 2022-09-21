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В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы - РИА Новости, 21.09.2022
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В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы
В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы - РИА Новости, 21.09.2022
В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы
Европа фактически прекратила работу по линии каучуков и полимеров с Россией, замещение российских каучуков для ЕС займет годы, заявил генеральный директор... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:53
2022-09-21T07:18
экономика
россия
сибур холдинг
евросоюз
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ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Европа фактически прекратила работу по линии каучуков и полимеров с Россией, замещение российских каучуков для ЕС займет годы, заявил генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов в ходе Тюменского нефтегазового форума (TNF)."Европа фактически прекратила работать по линии каучуков и полимеров с Россией, просто прекратила и все. Это достаточно удивительно банальная история, они останавливают свои производства... Если базовые полимеры - это такой commodity продукт, то в резиносмешении заменить российский каучук, а после приобретения татарстанских активов по нефтехимии мы достаточно крупный игрок в мире по каучукам, заместить резиносмешение, рецептуру наших каучуков, можно в прямом смысле годами. Тем не менее они на это идут, останавливают производство", - сказал Карисалов.
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экономика, россия, сибур холдинг, евросоюз
Экономика, Россия, Сибур Холдинг, Евросоюз
06:53 21.09.2022 (обновлено: 07:18 21.09.2022)
 
В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы

Глава "Сибура" Карисалов заявил, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМихаил Карисалов
Михаил Карисалов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михаил Карисалов. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Европа фактически прекратила работу по линии каучуков и полимеров с Россией, замещение российских каучуков для ЕС займет годы, заявил генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов в ходе Тюменского нефтегазового форума (TNF).
"Европа фактически прекратила работать по линии каучуков и полимеров с Россией, просто прекратила и все. Это достаточно удивительно банальная история, они останавливают свои производства... Если базовые полимеры - это такой commodity продукт, то в резиносмешении заменить российский каучук, а после приобретения татарстанских активов по нефтехимии мы достаточно крупный игрок в мире по каучукам, заместить резиносмешение, рецептуру наших каучуков, можно в прямом смысле годами. Тем не менее они на это идут, останавливают производство", - сказал Карисалов.
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