https://ria.ru/20220921/kauchuki-1818315185.html
В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы
В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы - РИА Новости, 21.09.2022
В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы
Европа фактически прекратила работу по линии каучуков и полимеров с Россией, замещение российских каучуков для ЕС займет годы, заявил генеральный директор... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:53
2022-09-21T06:53
2022-09-21T07:18
экономика
россия
сибур холдинг
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783705248_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9a0d90e870ba2f9bb45ca036163d738b.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Европа фактически прекратила работу по линии каучуков и полимеров с Россией, замещение российских каучуков для ЕС займет годы, заявил генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов в ходе Тюменского нефтегазового форума (TNF)."Европа фактически прекратила работать по линии каучуков и полимеров с Россией, просто прекратила и все. Это достаточно удивительно банальная история, они останавливают свои производства... Если базовые полимеры - это такой commodity продукт, то в резиносмешении заменить российский каучук, а после приобретения татарстанских активов по нефтехимии мы достаточно крупный игрок в мире по каучукам, заместить резиносмешение, рецептуру наших каучуков, можно в прямом смысле годами. Тем не менее они на это идут, останавливают производство", - сказал Карисалов.
https://ria.ru/20220616/sibur-1795716657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783705248_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_62b4bccc97885ee98118ef6b3a843163.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сибур холдинг, евросоюз
Экономика, Россия, Сибур Холдинг, Евросоюз
06:53 21.09.2022 (обновлено: 07:18 21.09.2022)
В "Сибуре" заявили, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы
Глава "Сибура" Карисалов заявил, что замещение российских каучуков для ЕС займет годы
ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Европа фактически прекратила работу по линии каучуков и полимеров с Россией, замещение российских каучуков для ЕС займет годы, заявил генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов в ходе Тюменского нефтегазового форума (TNF).
"Европа фактически прекратила работать по линии каучуков и полимеров с Россией, просто прекратила и все. Это достаточно удивительно банальная история, они останавливают свои производства... Если базовые полимеры - это такой commodity продукт, то в резиносмешении заменить российский каучук, а после приобретения татарстанских активов по нефтехимии мы достаточно крупный игрок в мире по каучукам, заместить резиносмешение, рецептуру наших каучуков, можно в прямом смысле годами. Тем не менее они на это идут, останавливают производство", - сказал Карисалов.