https://ria.ru/20220921/kakhovka-1818353522.html
В небе над Новой Каховкой прогремели около 16 взрывов
В небе над Новой Каховкой прогремели около 16 взрывов - РИА Новости, 21.09.2022
В небе над Новой Каховкой прогремели около 16 взрывов
Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, в небо над городом уже прозвучало около 16 взрывов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:01
2022-09-21T11:01
2022-09-21T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, в небо над городом уже прозвучало около 16 взрывов, сообщает пресс-служба администрации города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья (за эти сутки – ред.)", говорится в сообщении.По данным администрации, ракетную атаку отражает российская система ПВО. В небе уже прозвучало около 16 взрывов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России.
https://ria.ru/20220921/obstrel-1818314495.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка
11:01 21.09.2022 (обновлено: 12:12 21.09.2022)
В небе над Новой Каховкой прогремели около 16 взрывов
В небе над Новой Каховкой прогремели около 16 взрывов, работает ПВО