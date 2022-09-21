https://ria.ru/20220921/kakhovka-1818353522.html

В небе над Новой Каховкой прогремели около 16 взрывов

В небе над Новой Каховкой прогремели около 16 взрывов - РИА Новости, 21.09.2022

В небе над Новой Каховкой прогремели около 16 взрывов

Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, в небо над городом уже прозвучало около 16 взрывов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:01

2022-09-21T11:01

2022-09-21T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, в небо над городом уже прозвучало около 16 взрывов, сообщает пресс-служба администрации города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья (за эти сутки – ред.)", говорится в сообщении.По данным администрации, ракетную атаку отражает российская система ПВО. В небе уже прозвучало около 16 взрывов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России.

https://ria.ru/20220921/obstrel-1818314495.html

новая каховка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новая каховка