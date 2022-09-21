https://ria.ru/20220921/kadyrov-1818557583.html

Кадыров пообещал добраться до Закаева

Кадыров пообещал добраться до Закаева - РИА Новости, 22.09.2022

Кадыров пообещал добраться до Закаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение на чеченском языке, в котором пообещал добраться до так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-21T21:52

2022-09-21T21:52

2022-09-22T01:04

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

ахмед закаев

россия

украина

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16020/19/160201910_0:125:401:350_1920x0_80_0_0_c1d61d7b7d53fe8d33c5b923682943f8.jpg

ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение на чеченском языке, в котором пообещал добраться до так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева любой ценой; даже если перевернется мир или его отправят под трибунал."Его нельзя назвать ни мужиком, ни женщиной, записывает видео с призывами не принимать участие в спецоперации на Украине, предлагает бежать, покинуть родину... этот человек порочит честь чеченского народа, чеченских мужчин... Сейчас он находится в зоне спецоперации, и кто его настигнет первым, должен его уничтожить... Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал", - сказал Кадыров в видео, опубликованном в Telegram-канале.Глава республики отметил, что те, "кто оказался по ту сторону" и хочет вернуться на Родину жить спокойно у себя дома, получат гарантию мирной жизни за выстрел в него и будут обеспечены на всю жизнь.Он также напомнил, что Чечня - неотъемлемая часть России, как бы это не нервировало "беглых преступников"."Как бы их ни спонсировал Запад, и как бы им ни промывали мозги пентагоновские психологи, именно так и будет. Мы, чеченцы, свободный народ в России. Мы сами решили быть в её составе. Сами решили её защищать. Придите и попробуйте забрать у нас это право, если у вас осталось хоть что-то мужское", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20220821/chechentsy-1811124967.html

https://ria.ru/20220108/pokhischenie-1766974855.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рамзан кадыров, ахмед закаев, россия, украина, чеченская республика (чечня)