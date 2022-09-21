https://ria.ru/20220921/kadyrov-1818557583.html
Кадыров пообещал добраться до Закаева
Кадыров пообещал добраться до Закаева - РИА Новости, 22.09.2022
Кадыров пообещал добраться до Закаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение на чеченском языке, в котором пообещал добраться до так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-21T21:52
2022-09-21T21:52
2022-09-22T01:04
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
ахмед закаев
россия
украина
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение на чеченском языке, в котором пообещал добраться до так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева любой ценой; даже если перевернется мир или его отправят под трибунал."Его нельзя назвать ни мужиком, ни женщиной, записывает видео с призывами не принимать участие в спецоперации на Украине, предлагает бежать, покинуть родину... этот человек порочит честь чеченского народа, чеченских мужчин... Сейчас он находится в зоне спецоперации, и кто его настигнет первым, должен его уничтожить... Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал", - сказал Кадыров в видео, опубликованном в Telegram-канале.Глава республики отметил, что те, "кто оказался по ту сторону" и хочет вернуться на Родину жить спокойно у себя дома, получат гарантию мирной жизни за выстрел в него и будут обеспечены на всю жизнь.Он также напомнил, что Чечня - неотъемлемая часть России, как бы это не нервировало "беглых преступников"."Как бы их ни спонсировал Запад, и как бы им ни промывали мозги пентагоновские психологи, именно так и будет. Мы, чеченцы, свободный народ в России. Мы сами решили быть в её составе. Сами решили её защищать. Придите и попробуйте забрать у нас это право, если у вас осталось хоть что-то мужское", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20220821/chechentsy-1811124967.html
https://ria.ru/20220108/pokhischenie-1766974855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, рамзан кадыров, ахмед закаев, россия, украина, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Ахмед Закаев, Россия, Украина, Чеченская республика (Чечня)
21:52 21.09.2022 (обновлено: 01:04 22.09.2022)
Кадыров пообещал добраться до Закаева
Глава Чечни Кадыров пообещал добраться до Ахмеда Закаева любой ценой