https://ria.ru/20220921/kabul-1818417634.html
В гостинице в Кабуле прогремел взрыв
В гостинице в Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 21.09.2022
В гостинице в Кабуле прогремел взрыв
Взрыв произошел в здании гостиницы в столице Афганистана Кабуле, по меньшей мере три человека погибли, еще 13 пострадали, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:10
2022-09-21T14:10
2022-09-21T14:24
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КАБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в здании гостиницы в столице Афганистана Кабуле, по меньшей мере три человека погибли, еще 13 пострадали, сообщил РИА Новости представитель полиции Кабула Халид Задран."В результате взрыва в гостинице, относящейся к третьему району города Кабула, трое наших соотечественников погибли, еще 13 пострадали", - заявил Задран.Отмечается, что на место происшествия прибыли силы для проведения расследования.Местные СМИ при этом пишут, что взрыв произошел в ресторане, и добавляют, что причиной может быть взрыв газового баллона.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
14:10 21.09.2022 (обновлено: 14:24 21.09.2022)
В гостинице в Кабуле прогремел взрыв
В гостинице в Кабуле прогремел взрыв, погибли три человека
КАБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в здании гостиницы в столице Афганистана Кабуле, по меньшей мере три человека погибли, еще 13 пострадали, сообщил РИА Новости представитель полиции Кабула Халид Задран.
"В результате взрыва в гостинице, относящейся к третьему району города Кабула, трое наших соотечественников погибли, еще 13 пострадали", - заявил Задран.
Отмечается, что на место происшествия прибыли силы для проведения расследования.
Местные СМИ при этом пишут, что взрыв произошел в ресторане, и добавляют, что причиной может быть взрыв газового баллона.