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В гостинице в Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 21.09.2022
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В гостинице в Кабуле прогремел взрыв
В гостинице в Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 21.09.2022
В гостинице в Кабуле прогремел взрыв
Взрыв произошел в здании гостиницы в столице Афганистана Кабуле, по меньшей мере три человека погибли, еще 13 пострадали, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:10
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КАБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в здании гостиницы в столице Афганистана Кабуле, по меньшей мере три человека погибли, еще 13 пострадали, сообщил РИА Новости представитель полиции Кабула Халид Задран."В результате взрыва в гостинице, относящейся к третьему району города Кабула, трое наших соотечественников погибли, еще 13 пострадали", - заявил Задран.Отмечается, что на место происшествия прибыли силы для проведения расследования.Местные СМИ при этом пишут, что взрыв произошел в ресторане, и добавляют, что причиной может быть взрыв газового баллона.
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в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
14:10 21.09.2022 (обновлено: 14:24 21.09.2022)
 
В гостинице в Кабуле прогремел взрыв

В гостинице в Кабуле прогремел взрыв, погибли три человека

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в медиабанкСотрудники национальной полиции Афганистана в Кабуле
Сотрудники национальной полиции Афганистана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Саид Закерия
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Сотрудники национальной полиции Афганистана в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в здании гостиницы в столице Афганистана Кабуле, по меньшей мере три человека погибли, еще 13 пострадали, сообщил РИА Новости представитель полиции Кабула Халид Задран.
"В результате взрыва в гостинице, относящейся к третьему району города Кабула, трое наших соотечественников погибли, еще 13 пострадали", - заявил Задран.
Отмечается, что на место происшествия прибыли силы для проведения расследования.
Местные СМИ при этом пишут, что взрыв произошел в ресторане, и добавляют, что причиной может быть взрыв газового баллона.
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