https://ria.ru/20220921/kabul-1818417634.html

В гостинице в Кабуле прогремел взрыв

В гостинице в Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 21.09.2022

В гостинице в Кабуле прогремел взрыв

Взрыв произошел в здании гостиницы в столице Афганистана Кабуле, по меньшей мере три человека погибли, еще 13 пострадали, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:10

2022-09-21T14:10

2022-09-21T14:24

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кабул (город)

афганистан

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КАБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в здании гостиницы в столице Афганистана Кабуле, по меньшей мере три человека погибли, еще 13 пострадали, сообщил РИА Новости представитель полиции Кабула Халид Задран."В результате взрыва в гостинице, относящейся к третьему району города Кабула, трое наших соотечественников погибли, еще 13 пострадали", - заявил Задран.Отмечается, что на место происшествия прибыли силы для проведения расследования.Местные СМИ при этом пишут, что взрыв произошел в ресторане, и добавляют, что причиной может быть взрыв газового баллона.

https://ria.ru/20220914/taliby-1816811797.html

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кабул (город), афганистан