Рейтинг@Mail.ru
Пилотную зону для беспилотных транспортных систем создадут в Татарстане - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20220921/ispytaniya-1818481974.html
Пилотную зону для беспилотных транспортных систем создадут в Татарстане
Пилотную зону для беспилотных транспортных систем создадут в Татарстане - РИА Новости, 21.09.2022
Пилотную зону для беспилотных транспортных систем создадут в Татарстане
Особая экономическая зона "Алабуга" и учреждение "Безопасность дорожного движения" в рамках международного форума Kazan Digital Week подписали соглашение о... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:17
2022-09-21T17:18
республика татарстан
экономика
технологии
турция
оаэ
индонезия
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62002/53/620025322_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a526c2ed34b289a0379cd5affbe87ffe.jpg
КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" и учреждение "Безопасность дорожного движения" в рамках международного форума Kazan Digital Week подписали соглашение о создании пилотной зоны для испытания высокоавтоматизированных транспортных систем, первый этап будет введен в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости.Соглашение предполагает участие сторон в создании пилотной зоны для проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем. Согласно документу, первый этап пилотной зоны будет введен в эксплуатацию в конце второго квартала 2023 года. Постоянно действующая пилотная зона позволит сформировать базу для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных систем без присутствия инженера-испытателя.Ранее председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана, директор государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов сообщал РИА Новости, что площадкой для теста станет территория особой экономической зоны "Алабуга" и прилегающих участков региональной автомобильной дороги общего пользования. Общая длина маршрута составит 9,2 километра.На автомобильных дорогах пилотной зоны будут испытываться все типы и модели беспилотных транспортных систем, а также отрабатываться их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой, системами высокоточного позиционирования и цифровой динамической картой дорожного движения.Предполагается, что проект будет реализован совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом "РосдорНИИ".Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум проводится правительством Татарстана при поддержке правительства Российской Федерации. В этом году в рамках Kazan Digital Week пройдет порядка 120 мероприятий, заявлено на участие более 13 тысяч человек из 32 стран, в частности из Турции, ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Швейцарии, Индии, Китая, Кении, Нигерии и других. В выставочных экспозициях форума представлено свыше 200 инновационных проектов в IT-сфере.
https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818444557.html
https://ria.ru/20220830/it-park-1813230616.html
турция
оаэ
индонезия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62002/53/620025322_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a7da16761c61c7e61bcf89f124975d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, турция, оаэ, индонезия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Турция, ОАЭ, Индонезия, Республика Татарстан (Татарстан)
17:17 21.09.2022 (обновлено: 17:18 21.09.2022)
 
Пилотную зону для беспилотных транспортных систем создадут в Татарстане

Пилотную зону для автоматизированных транспортных систем создадут в Татарстане

© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в медиабанкГорода России. Казань
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в медиабанк
Города России. Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" и учреждение "Безопасность дорожного движения" в рамках международного форума Kazan Digital Week подписали соглашение о создании пилотной зоны для испытания высокоавтоматизированных транспортных систем, первый этап будет введен в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение предполагает участие сторон в создании пилотной зоны для проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем. Согласно документу, первый этап пилотной зоны будет введен в эксплуатацию в конце второго квартала 2023 года. Постоянно действующая пилотная зона позволит сформировать базу для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных систем без присутствия инженера-испытателя.
Человек выбирает услугу в терминале в ПФР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 15:25Республика Татарстан
Татарстан до конца года переведет все госуслуги в электронный вид
Ранее председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана, директор государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов сообщал РИА Новости, что площадкой для теста станет территория особой экономической зоны "Алабуга" и прилегающих участков региональной автомобильной дороги общего пользования. Общая длина маршрута составит 9,2 километра.
На автомобильных дорогах пилотной зоны будут испытываться все типы и модели беспилотных транспортных систем, а также отрабатываться их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой, системами высокоточного позиционирования и цифровой динамической картой дорожного движения.
Предполагается, что проект будет реализован совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом "РосдорНИИ".
Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум проводится правительством Татарстана при поддержке правительства Российской Федерации. В этом году в рамках Kazan Digital Week пройдет порядка 120 мероприятий, заявлено на участие более 13 тысяч человек из 32 стран, в частности из Турции, ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Швейцарии, Индии, Китая, Кении, Нигерии и других. В выставочных экспозициях форума представлено свыше 200 инновационных проектов в IT-сфере.
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 17:47Республика Татарстан
В Казани открылся новый IT-парк
 
Республика ТатарстанЭкономикаТехнологииТурцияОАЭИндонезияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала