https://ria.ru/20220921/ispytaniya-1818481974.html
Пилотную зону для беспилотных транспортных систем создадут в Татарстане
Пилотную зону для беспилотных транспортных систем создадут в Татарстане - РИА Новости, 21.09.2022
Пилотную зону для беспилотных транспортных систем создадут в Татарстане
Особая экономическая зона "Алабуга" и учреждение "Безопасность дорожного движения" в рамках международного форума Kazan Digital Week подписали соглашение о... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:17
2022-09-21T17:17
2022-09-21T17:18
республика татарстан
экономика
технологии
турция
оаэ
индонезия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" и учреждение "Безопасность дорожного движения" в рамках международного форума Kazan Digital Week подписали соглашение о создании пилотной зоны для испытания высокоавтоматизированных транспортных систем, первый этап будет введен в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости.Соглашение предполагает участие сторон в создании пилотной зоны для проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем. Согласно документу, первый этап пилотной зоны будет введен в эксплуатацию в конце второго квартала 2023 года. Постоянно действующая пилотная зона позволит сформировать базу для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных систем без присутствия инженера-испытателя.Ранее председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана, директор государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов сообщал РИА Новости, что площадкой для теста станет территория особой экономической зоны "Алабуга" и прилегающих участков региональной автомобильной дороги общего пользования. Общая длина маршрута составит 9,2 километра.На автомобильных дорогах пилотной зоны будут испытываться все типы и модели беспилотных транспортных систем, а также отрабатываться их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой, системами высокоточного позиционирования и цифровой динамической картой дорожного движения.Предполагается, что проект будет реализован совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом "РосдорНИИ".Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум проводится правительством Татарстана при поддержке правительства Российской Федерации. В этом году в рамках Kazan Digital Week пройдет порядка 120 мероприятий, заявлено на участие более 13 тысяч человек из 32 стран, в частности из Турции, ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Швейцарии, Индии, Китая, Кении, Нигерии и других. В выставочных экспозициях форума представлено свыше 200 инновационных проектов в IT-сфере.
https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818444557.html
https://ria.ru/20220830/it-park-1813230616.html
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оаэ
индонезия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, турция, оаэ, индонезия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Турция, ОАЭ, Индонезия, Республика Татарстан (Татарстан)
17:17 21.09.2022 (обновлено: 17:18 21.09.2022)
Пилотную зону для беспилотных транспортных систем создадут в Татарстане
Пилотную зону для автоматизированных транспортных систем создадут в Татарстане
КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" и учреждение "Безопасность дорожного движения" в рамках международного форума Kazan Digital Week подписали соглашение о создании пилотной зоны для испытания высокоавтоматизированных транспортных систем, первый этап будет введен в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение предполагает участие сторон в создании пилотной зоны для проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем. Согласно документу, первый этап пилотной зоны будет введен в эксплуатацию в конце второго квартала 2023 года. Постоянно действующая пилотная зона позволит сформировать базу для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных систем без присутствия инженера-испытателя.
Ранее председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана, директор государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов сообщал РИА Новости, что площадкой для теста станет территория особой экономической зоны "Алабуга" и прилегающих участков региональной автомобильной дороги общего пользования. Общая длина маршрута составит 9,2 километра.
На автомобильных дорогах пилотной зоны будут испытываться все типы и модели беспилотных транспортных систем, а также отрабатываться их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой, системами высокоточного позиционирования и цифровой динамической картой дорожного движения.
Предполагается, что проект будет реализован совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом "РосдорНИИ".
Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум проводится правительством Татарстана при поддержке правительства Российской Федерации. В этом году в рамках Kazan Digital Week пройдет порядка 120 мероприятий, заявлено на участие более 13 тысяч человек из 32 стран, в частности из Турции
, ОАЭ
, Индонезии
, Малайзии
, Бельгии
, Великобритании
, Венгрии
, Швейцарии
, Индии
, Китая
, Кении
, Нигерии
и других. В выставочных экспозициях форума представлено свыше 200 инновационных проектов в IT-сфере.