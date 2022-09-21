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В Самарской области пройдут дни Ингушетии - РИА Новости, 21.09.2022
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В Самарской области пройдут дни Ингушетии
В Самарской области пройдут дни Ингушетии - РИА Новости, 21.09.2022
В Самарской области пройдут дни Ингушетии
Дни Ингушетии в Самарской области пройдут в ноябре текущего года и будут приурочены ко Дню народного единства, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:34
2022-09-21T13:34
общество
дмитрий азаров
самарская область
самара
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 21 сен – РИА Новости. Дни Ингушетии в Самарской области пройдут в ноябре текущего года и будут приурочены ко Дню народного единства, сообщила пресс-служба главы региона."По инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Самаре пройдут дни Республики Ингушетия, приуроченные ко Дню народного единства, отмечаемого в России 4 ноября", - говорится в сообщении.По словам Калиматова, регионам необходимо налаживать более тесные связи. "Хорошим почином в этом направлении могли бы стать дни Ингушетии в Самаре, совместные выставки, концерты. Это укрепит дружеские связи, расширит границы представления народов друг о друге. Мы граждане одной страны и нас должно объединять общее наше название – россияне. А для этого надо дать людям возможность больше узнать о культуре и традициях проживающих здесь разных народов", - заявил глава Ингушетии.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею совместного мероприятия. "Очень хорошая идея - провести дни Республики Ингушетия в Самарской области. Давайте сделаем это", - отметил он.Стороны также обсудили вопросы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами. "Глава Ингушетии предложил наладить поставки в Самарскую область алюминиевых радиаторов отопления, обсудить перспективы взаимодействия в вопросах поставок спецодежды и обуви, а также рассмотреть возможность дополнительного авиарейса между регионами", - сообщила пресс-служба.По ее данным, речь на встрече также шла и о наращивании сотрудничества между регионами в сфере обмена студентами. "В вузах Самарской области сейчас проходят обучение около 100 студентов из Ингушетии. Калиматов отметил, что республика заинтересована в квалифицированных кадрах, в первую очередь, технических специальностей", - пояснила пресс-служба.
https://ria.ru/20220920/mediki-1818231304.html
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общество, дмитрий азаров, самарская область, самара, республика ингушетия
Общество, Дмитрий Азаров, Самарская область, Самара, Республика Ингушетия
13:34 21.09.2022
 
В Самарской области пройдут дни Ингушетии

В Самарской области в ноябре пройдут дни Ингушетии

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРуины города Эгикал в Джейрахском районе республики Ингушетия
Руины города Эгикал в Джейрахском районе республики Ингушетия - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Руины города Эгикал в Джейрахском районе республики Ингушетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 21 сен – РИА Новости. Дни Ингушетии в Самарской области пройдут в ноябре текущего года и будут приурочены ко Дню народного единства, сообщила пресс-служба главы региона.
"По инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Самаре пройдут дни Республики Ингушетия, приуроченные ко Дню народного единства, отмечаемого в России 4 ноября", - говорится в сообщении.
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По словам Калиматова, регионам необходимо налаживать более тесные связи. "Хорошим почином в этом направлении могли бы стать дни Ингушетии в Самаре, совместные выставки, концерты. Это укрепит дружеские связи, расширит границы представления народов друг о друге. Мы граждане одной страны и нас должно объединять общее наше название – россияне. А для этого надо дать людям возможность больше узнать о культуре и традициях проживающих здесь разных народов", - заявил глава Ингушетии.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею совместного мероприятия. "Очень хорошая идея - провести дни Республики Ингушетия в Самарской области. Давайте сделаем это", - отметил он.
Стороны также обсудили вопросы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами. "Глава Ингушетии предложил наладить поставки в Самарскую область алюминиевых радиаторов отопления, обсудить перспективы взаимодействия в вопросах поставок спецодежды и обуви, а также рассмотреть возможность дополнительного авиарейса между регионами", - сообщила пресс-служба.
По ее данным, речь на встрече также шла и о наращивании сотрудничества между регионами в сфере обмена студентами. "В вузах Самарской области сейчас проходят обучение около 100 студентов из Ингушетии. Калиматов отметил, что республика заинтересована в квалифицированных кадрах, в первую очередь, технических специальностей", - пояснила пресс-служба.
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ОбществоДмитрий АзаровСамарская областьСамараРеспублика Ингушетия
 
 
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