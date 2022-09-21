https://ria.ru/20220921/inflyatsiya-1818568231.html
Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США
Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США - РИА Новости, 21.09.2022
Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признался, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране. Об этом он заявил в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T23:24
2022-09-21T23:24
2022-09-21T23:24
экономика
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федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признался, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране. Об этом он заявил в среду на брифинге для журналистов."Я хотел бы, чтобы был безболезненный путь для этого (снижения инфляции). Его нет", - сообщил он."Так что нам необходимо повышать ставки до того уровня, где мы будем оказывать значительное воздействие на снижение инфляции", - добавил Пауэлл.В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых до максимальных значений с 2008 года.ФРС в среду значительно понизила прогноз по росту ВВП США на 2022 год, а также повысила ожидания по уровню безработицы и инфляции. Прогноз по росту ВВП США на 2022 год значительно ухудшен до 0,2% с июньских 1,7%, по инфляции – повышен до 5,4% с 5,2% в июне, по безработице - до 3,8% с 3,7%.При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с июньских 1,7%, по безработице повышен до 4,4% с 3,9%, а по инфляции - до 2,8% с 2,6%.
https://ria.ru/20220921/stavka-1818556357.html
https://ria.ru/20220921/krizis-1818313558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, джером пауэлл, сша, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, Джером Пауэлл, США, Федеральная резервная система США, В мире
Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США
Глава ФРС Пауэлл: "безболезненных" путей для снижения инфляции в США нет
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признался, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране. Об этом он заявил в среду на брифинге для журналистов.
"Я хотел бы, чтобы был безболезненный путь для этого (снижения инфляции). Его нет", - сообщил он.
"Так что нам необходимо повышать ставки до того уровня, где мы будем оказывать значительное воздействие на снижение инфляции", - добавил Пауэлл
.
В среду ФРС
по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых до максимальных значений с 2008 года.
ФРС в среду значительно понизила прогноз по росту ВВП США на 2022 год, а также повысила ожидания по уровню безработицы и инфляции. Прогноз по росту ВВП США на 2022 год значительно ухудшен до 0,2% с июньских 1,7%, по инфляции – повышен до 5,4% с 5,2% в июне, по безработице - до 3,8% с 3,7%.
При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с июньских 1,7%, по безработице повышен до 4,4% с 3,9%, а по инфляции - до 2,8% с 2,6%.