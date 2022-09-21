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Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США - РИА Новости, 21.09.2022
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Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США
Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США - РИА Новости, 21.09.2022
Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признался, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране. Об этом он заявил в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T23:24
2022-09-21T23:24
экономика
джером пауэлл
сша
федеральная резервная система сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признался, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране. Об этом он заявил в среду на брифинге для журналистов."Я хотел бы, чтобы был безболезненный путь для этого (снижения инфляции). Его нет", - сообщил он."Так что нам необходимо повышать ставки до того уровня, где мы будем оказывать значительное воздействие на снижение инфляции", - добавил Пауэлл.В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых до максимальных значений с 2008 года.ФРС в среду значительно понизила прогноз по росту ВВП США на 2022 год, а также повысила ожидания по уровню безработицы и инфляции. Прогноз по росту ВВП США на 2022 год значительно ухудшен до 0,2% с июньских 1,7%, по инфляции – повышен до 5,4% с 5,2% в июне, по безработице - до 3,8% с 3,7%.При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с июньских 1,7%, по безработице повышен до 4,4% с 3,9%, а по инфляции - до 2,8% с 2,6%.
https://ria.ru/20220921/stavka-1818556357.html
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экономика, джером пауэлл, сша, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, Джером Пауэлл, США, Федеральная резервная система США, В мире
23:24 21.09.2022
 
Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США

Глава ФРС Пауэлл: "безболезненных" путей для снижения инфляции в США нет

© AP Photo / Patrick SemanskyПредседатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признался, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране. Об этом он заявил в среду на брифинге для журналистов.
"Я хотел бы, чтобы был безболезненный путь для этого (снижения инфляции). Его нет", - сообщил он.
"Так что нам необходимо повышать ставки до того уровня, где мы будем оказывать значительное воздействие на снижение инфляции", - добавил Пауэлл.
В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых до максимальных значений с 2008 года.
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21:39
ФРС США снова повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов
ФРС в среду значительно понизила прогноз по росту ВВП США на 2022 год, а также повысила ожидания по уровню безработицы и инфляции. Прогноз по росту ВВП США на 2022 год значительно ухудшен до 0,2% с июньских 1,7%, по инфляции – повышен до 5,4% с 5,2% в июне, по безработице - до 3,8% с 3,7%.
При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с июньских 1,7%, по безработице повышен до 4,4% с 3,9%, а по инфляции - до 2,8% с 2,6%.
Главное здание ФРС США - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
06:05
США предрекли "подрыв" на своем же "минном поле"
 
ЭкономикаДжером ПауэллСШАФедеральная резервная система СШАВ мире
 
 
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