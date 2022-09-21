https://ria.ru/20220921/inflyatsiya-1818568231.html

Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США

Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США - РИА Новости, 21.09.2022

Глава ФРС не видит "безболезненных" способов победить инфляцию в США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признался, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране. Об этом он заявил в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T23:24

2022-09-21T23:24

2022-09-21T23:24

экономика

джером пауэлл

сша

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признался, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране. Об этом он заявил в среду на брифинге для журналистов."Я хотел бы, чтобы был безболезненный путь для этого (снижения инфляции). Его нет", - сообщил он."Так что нам необходимо повышать ставки до того уровня, где мы будем оказывать значительное воздействие на снижение инфляции", - добавил Пауэлл.В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых до максимальных значений с 2008 года.ФРС в среду значительно понизила прогноз по росту ВВП США на 2022 год, а также повысила ожидания по уровню безработицы и инфляции. Прогноз по росту ВВП США на 2022 год значительно ухудшен до 0,2% с июньских 1,7%, по инфляции – повышен до 5,4% с 5,2% в июне, по безработице - до 3,8% с 3,7%.При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с июньских 1,7%, по безработице повышен до 4,4% с 3,9%, а по инфляции - до 2,8% с 2,6%.

https://ria.ru/20220921/stavka-1818556357.html

https://ria.ru/20220921/krizis-1818313558.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, джером пауэлл, сша, федеральная резервная система сша, в мире