Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили отдать в пользование РПЦ иконы из музеев - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220921/ikony-1818359724.html
В Госдуме предложили отдать в пользование РПЦ иконы из музеев
В Госдуме предложили отдать в пользование РПЦ иконы из музеев - РИА Новости, 21.09.2022
В Госдуме предложили отдать в пользование РПЦ иконы из музеев
Русская православная церковь и депутаты Госдумы прорабатывают возможность передать в безвозмездное пользование РПЦ икон, находящихся в российских музеях, при... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:19
2022-09-21T11:19
религия
госдума рф
русская православная церковь
сергей гаврилов
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150853/70/1508537019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ec8e9f7c63521a60d8459494df2eee3.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Русская православная церковь и депутаты Госдумы прорабатывают возможность передать в безвозмездное пользование РПЦ икон, находящихся в российских музеях, при они должны остаться в собственности государства, заявил во вторник депутат Госдумы, зампредседателя межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов.Во вторник он принял участие в заседании этой межфракционной рабочей группы в Госдуме."Сейчас совместно с Патриархией через внесение изменений в федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование Церкви икон, исходя из следующих условий. Поскольку иконы, находящиеся в музеях, - это национальное достояние, которое находится в собственности государства, значит, необходимо, чтобы обязательства по реставрации и охране этих икон оставались функциями государства. Я надеюсь, мы межфракционно поддержим это решение", - приводит слова Гаврилова его пресс-служба.Он напомнил, что икона "Троица" Андрея Рублева недавно была привезена в Троице-Сергиеву лавру благодаря усилиям патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Всемирного русского народного собора."Это событие вызвало существенное противостояние и "шум" со стороны представителей музейной сферы. Как известно, в музеях в запасниках находятся десятки тысяч икон, которые недоступны верующим, и их никто не видит", - заключил законодатель.
https://realty.ria.ru/20220523/khramy-1790190583.html
https://ria.ru/20220920/rpts-1818068845.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150853/70/1508537019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_339930e3d1c137a1627ac12f7ad5c736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, русская православная церковь, сергей гаврилов, религия
Религия, Госдума РФ, Русская православная церковь, Сергей Гаврилов, Религия
11:19 21.09.2022
 

В Госдуме предложили отдать в пользование РПЦ иконы из музеев

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
Сотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Русская православная церковь и депутаты Госдумы прорабатывают возможность передать в безвозмездное пользование РПЦ икон, находящихся в российских музеях, при они должны остаться в собственности государства, заявил во вторник депутат Госдумы, зампредседателя межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов.
Во вторник он принял участие в заседании этой межфракционной рабочей группы в Госдуме.
Троицкий храм в селе Новое Ярославской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 15:32Религия
В РПЦ насчитали более тысячи аварийных храмов
"Сейчас совместно с Патриархией через внесение изменений в федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование Церкви икон, исходя из следующих условий. Поскольку иконы, находящиеся в музеях, - это национальное достояние, которое находится в собственности государства, значит, необходимо, чтобы обязательства по реставрации и охране этих икон оставались функциями государства. Я надеюсь, мы межфракционно поддержим это решение", - приводит слова Гаврилова его пресс-служба.
Он напомнил, что икона "Троица" Андрея Рублева недавно была привезена в Троице-Сергиеву лавру благодаря усилиям патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Всемирного русского народного собора.
"Это событие вызвало существенное противостояние и "шум" со стороны представителей музейной сферы. Как известно, в музеях в запасниках находятся десятки тысяч икон, которые недоступны верующим, и их никто не видит", - заключил законодатель.
Экстренное заседание Священного синода РПЦ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 11:19Религия
Сирийский министр поблагодарил РПЦ за организацию лечения детей в стране
 
РелигияГосдума РФРусская православная церковьСергей ГавриловРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала