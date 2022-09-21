https://ria.ru/20220921/ikony-1818359724.html
В Госдуме предложили отдать в пользование РПЦ иконы из музеев
В Госдуме предложили отдать в пользование РПЦ иконы из музеев - РИА Новости, 21.09.2022
В Госдуме предложили отдать в пользование РПЦ иконы из музеев
Русская православная церковь и депутаты Госдумы прорабатывают возможность передать в безвозмездное пользование РПЦ икон, находящихся в российских музеях, при... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:19
2022-09-21T11:19
2022-09-21T11:19
религия
госдума рф
русская православная церковь
сергей гаврилов
религия
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Русская православная церковь и депутаты Госдумы прорабатывают возможность передать в безвозмездное пользование РПЦ икон, находящихся в российских музеях, при они должны остаться в собственности государства, заявил во вторник депутат Госдумы, зампредседателя межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов.Во вторник он принял участие в заседании этой межфракционной рабочей группы в Госдуме."Сейчас совместно с Патриархией через внесение изменений в федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование Церкви икон, исходя из следующих условий. Поскольку иконы, находящиеся в музеях, - это национальное достояние, которое находится в собственности государства, значит, необходимо, чтобы обязательства по реставрации и охране этих икон оставались функциями государства. Я надеюсь, мы межфракционно поддержим это решение", - приводит слова Гаврилова его пресс-служба.Он напомнил, что икона "Троица" Андрея Рублева недавно была привезена в Троице-Сергиеву лавру благодаря усилиям патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Всемирного русского народного собора."Это событие вызвало существенное противостояние и "шум" со стороны представителей музейной сферы. Как известно, в музеях в запасниках находятся десятки тысяч икон, которые недоступны верующим, и их никто не видит", - заключил законодатель.
https://realty.ria.ru/20220523/khramy-1790190583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, русская православная церковь, сергей гаврилов, религия
Религия, Госдума РФ, Русская православная церковь, Сергей Гаврилов, Религия
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Русская православная церковь и депутаты Госдумы прорабатывают возможность передать в безвозмездное пользование РПЦ икон, находящихся в российских музеях, при они должны остаться в собственности государства, заявил во вторник депутат Госдумы, зампредседателя межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов.
Во вторник он принял участие в заседании этой межфракционной рабочей группы в Госдуме.
"Сейчас совместно с Патриархией через внесение изменений в федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование Церкви икон, исходя из следующих условий. Поскольку иконы, находящиеся в музеях, - это национальное достояние, которое находится в собственности государства, значит, необходимо, чтобы обязательства по реставрации и охране этих икон оставались функциями государства. Я надеюсь, мы межфракционно поддержим это решение", - приводит слова Гаврилова его пресс-служба.
Он напомнил, что икона "Троица" Андрея Рублева недавно была привезена в Троице-Сергиеву лавру благодаря усилиям патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Всемирного русского народного собора.
"Это событие вызвало существенное противостояние и "шум" со стороны представителей музейной сферы. Как известно, в музеях в запасниках находятся десятки тысяч икон, которые недоступны верующим, и их никто не видит", - заключил законодатель.