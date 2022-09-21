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При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель

При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 21.09.2022

При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель

Украинские войска выпустили 4 ракеты из HIMARS по Сватово, 1 человек погиб и 5 пострадали, разрушено административное здание, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:10

2022-09-21T18:10

2022-09-21T18:10

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сватово

украина

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 4 ракеты из HIMARS по Сватово, 1 человек погиб и 5 пострадали, разрушено административное здание, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.15 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела погиб один мирный житель и пять человек получили ранения. Разрушено административное здание и гараж Сватовского подразделения Луганскгаза", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сватово

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луганская народная республика

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в мире, сватово, украина, луганская народная республика