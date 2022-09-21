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При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/himars-1818502454.html
При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 21.09.2022
При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель
Украинские войска выпустили 4 ракеты из HIMARS по Сватово, 1 человек погиб и 5 пострадали, разрушено административное здание, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:10
2022-09-21T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 4 ракеты из HIMARS по Сватово, 1 человек погиб и 5 пострадали, разрушено административное здание, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.15 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела погиб один мирный житель и пять человек получили ранения. Разрушено административное здание и гараж Сватовского подразделения Луганскгаза", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сватово, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Украина, Луганская Народная Республика
18:10 21.09.2022
 
При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель

СЦКК ЛНР: при обстреле Сватово из HIMARS погиб мирный житель, пять человек пострадали

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 4 ракеты из HIMARS по Сватово, 1 человек погиб и 5 пострадали, разрушено административное здание, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.15 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела погиб один мирный житель и пять человек получили ранения. Разрушено административное здание и гараж Сватовского подразделения Луганскгаза", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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