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При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 21.09.2022
При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель
Украинские войска выпустили 4 ракеты из HIMARS по Сватово, 1 человек погиб и 5 пострадали, разрушено административное здание, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:10
2022-09-21T18:10
2022-09-21T18:10
специальная военная операция на украине
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сватово
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 4 ракеты из HIMARS по Сватово, 1 человек погиб и 5 пострадали, разрушено административное здание, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.15 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела погиб один мирный житель и пять человек получили ранения. Разрушено административное здание и гараж Сватовского подразделения Луганскгаза", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сватово, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Украина, Луганская Народная Республика
При обстреле из HIMARS Сватово в ЛНР погиб мирный житель
СЦКК ЛНР: при обстреле Сватово из HIMARS погиб мирный житель, пять человек пострадали