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Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу

Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу - РИА Новости, 21.09.2022

Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу

Голливудский актер Том Харди победил на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу в британском городе Милтон-Кинс, сообщает The Guardian. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:33

2022-09-21T17:33

2022-09-21T17:33

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том харди (эдвард харди)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Голливудский актер Том Харди победил на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу в британском городе Милтон-Кинс, сообщает The Guardian. В его почетном сертификате значится "Эдвард Харди". Это настоящее имя актера.Представитель чемпионата назвал артиста "хорошим парнем", который с удовольствием принял участие в турнире."Все узнавали его, но он был очень скромным и с радостью фотографировался с фанатами", — уточняет пресс-секретарь. Харли известен по ролям проектах "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Выживший", "Дюнкерк", "Веном" и многим другим.

https://ria.ru/20220920/pitt-1818164186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, том харди (эдвард харди)