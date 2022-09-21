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Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу
Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу - РИА Новости, 21.09.2022
Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу
Голливудский актер Том Харди победил на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу в британском городе Милтон-Кинс, сообщает The Guardian. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:33
2022-09-21T17:33
2022-09-21T17:33
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том харди (эдвард харди)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Голливудский актер Том Харди победил на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу в британском городе Милтон-Кинс, сообщает The Guardian. В его почетном сертификате значится "Эдвард Харди". Это настоящее имя актера.Представитель чемпионата назвал артиста "хорошим парнем", который с удовольствием принял участие в турнире."Все узнавали его, но он был очень скромным и с радостью фотографировался с фанатами", — уточняет пресс-секретарь. Харли известен по ролям проектах "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Выживший", "Дюнкерк", "Веном" и многим другим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, том харди (эдвард харди)
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Том Харди (Эдвард Харди)
Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу
Звезда "Безумного Макса" Том Харди победил на соревнованиях по джиу-джитсу
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Голливудский актер Том Харди победил на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу в британском городе Милтон-Кинс, сообщает
The Guardian.
В его почетном сертификате значится "Эдвард Харди". Это настоящее имя актера.
Представитель чемпионата назвал артиста "хорошим парнем", который с удовольствием принял участие в турнире.
"Все узнавали его, но он был очень скромным и с радостью фотографировался с фанатами", — уточняет пресс-секретарь.
Харли известен по ролям проектах "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Выживший", "Дюнкерк", "Веном" и многим другим.