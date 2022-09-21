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Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу - РИА Новости, 21.09.2022
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Культура
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Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу
Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу - РИА Новости, 21.09.2022
Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу
Голливудский актер Том Харди победил на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу в британском городе Милтон-Кинс, сообщает The Guardian. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:33
2022-09-21T17:33
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том харди (эдвард харди)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Голливудский актер Том Харди победил на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу в британском городе Милтон-Кинс, сообщает The Guardian. В его почетном сертификате значится "Эдвард Харди". Это настоящее имя актера.Представитель чемпионата назвал артиста "хорошим парнем", который с удовольствием принял участие в турнире."Все узнавали его, но он был очень скромным и с радостью фотографировался с фанатами", — уточняет пресс-секретарь. Харли известен по ролям проектах "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Выживший", "Дюнкерк", "Веном" и многим другим.
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новости культуры, знаменитости, звезды, том харди (эдвард харди)
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Том Харди (Эдвард Харди)
17:33 21.09.2022
 
Звезда "Безумного Макса" победил на соревнованиях по джиу-джитсу

Звезда "Безумного Макса" Том Харди победил на соревнованиях по джиу-джитсу

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкАктер Том Харди во время фотоколла в Москве
Актер Том Харди во время фотоколла в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Голливудский актер Том Харди победил на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу в британском городе Милтон-Кинс, сообщает The Guardian.
В его почетном сертификате значится "Эдвард Харди". Это настоящее имя актера.
Представитель чемпионата назвал артиста "хорошим парнем", который с удовольствием принял участие в турнире.
"Все узнавали его, но он был очень скромным и с радостью фотографировался с фанатами", — уточняет пресс-секретарь.
Харли известен по ролям проектах "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Выживший", "Дюнкерк", "Веном" и многим другим.
Музыкант Ник Кейв, художник Томас Хаусаго и актер Брэд Питт перед открытием выставки в Художественном музее Сары Хилден в Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 15:58Культура
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке
 
КультураНовости культурыЗнаменитостизвездыТом Харди (Эдвард Харди)
 
 
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