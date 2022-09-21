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Гаврилов заявил о гуманитарной катастрофе в Харьковской области - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/gumsituatsiya-1818501482.html
Гаврилов заявил о гуманитарной катастрофе в Харьковской области
Гаврилов заявил о гуманитарной катастрофе в Харьковской области - РИА Новости, 21.09.2022
Гаврилов заявил о гуманитарной катастрофе в Харьковской области
Гуманитарная обстановка в подконтрольной Украине части Харьковской области находится в ужасном состоянии, заявил глава российской делегации на переговорах в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:06
2022-09-21T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
константин гаврилов
харьковская область
россия
вооруженные силы рф
обсе
вена
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Гуманитарная обстановка в подконтрольной Украине части Харьковской области находится в ужасном состоянии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Гаврилов отметил, что украинские националисты вместе с иностранными наемниками мстят местным жителям, которые принимали помощь от России. По его словам, "людей расстреливают на улицах, привязывают к деревьям только за то, что они получили российские паспорта". Дипломат подчеркнул, что информацию об этих зверствах сообщают жители освобожденных территорий. Они не желают вновь оказаться во власти неонацистов, подытожил он.О попытках Киева раскрутить в городе Изюме Харьковской области тот же сценарий, что и в Буче, в понедельник рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал утверждения властей Украины "враньем" и заверил, что Россия, "конечно же, будет отстаивать правду во всей этой истории".В начале месяца глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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в мире, константин гаврилов, харьковская область, россия, вооруженные силы рф, обсе, вена, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константин Гаврилов, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы РФ, ОБСЕ, Вена, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:06 21.09.2022 (обновлено: 18:38 21.09.2022)
 
Гаврилов заявил о гуманитарной катастрофе в Харьковской области

Гаврилов: в Харьковской области сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация

CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy / Балаклея
Балаклея - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy /
Балаклея. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Гуманитарная обстановка в подконтрольной Украине части Харьковской области находится в ужасном состоянии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Пока киевский преступный режим продолжает уводить внимание международной общественности на "кровавые инсценировки", чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении, в зоне контроля ВСУ в Харьковской области складывается катастрофическая гуманитарная ситуация", — рассказал он на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов отметил, что украинские националисты вместе с иностранными наемниками мстят местным жителям, которые принимали помощь от России. По его словам, "людей расстреливают на улицах, привязывают к деревьям только за то, что они получили российские паспорта". Дипломат подчеркнул, что информацию об этих зверствах сообщают жители освобожденных территорий. Они не желают вновь оказаться во власти неонацистов, подытожил он.
О попытках Киева раскрутить в городе Изюме Харьковской области тот же сценарий, что и в Буче, в понедельник рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал утверждения властей Украины "враньем" и заверил, что Россия, "конечно же, будет отстаивать правду во всей этой истории".
В начале месяца глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантин ГавриловХарьковская областьРоссияВооруженные силы РФОБСЕВенаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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