18:06 21.09.2022 (обновлено: 18:38 21.09.2022)
Гаврилов заявил о гуманитарной катастрофе в Харьковской области
Гаврилов: в Харьковской области сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация
Балаклея. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Гуманитарная обстановка в подконтрольной Украине части Харьковской области находится в ужасном состоянии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Пока киевский преступный режим продолжает уводить внимание международной общественности на "кровавые инсценировки", чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении, в зоне контроля ВСУ в Харьковской области складывается катастрофическая гуманитарная ситуация", — рассказал он на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Гаврилов отметил, что украинские националисты вместе с иностранными наемниками мстят местным жителям, которые принимали помощь от России. По его словам, "людей расстреливают на улицах, привязывают к деревьям только за то, что они получили российские паспорта". Дипломат подчеркнул, что информацию об этих зверствах сообщают жители освобожденных территорий. Они не желают вновь оказаться во власти неонацистов, подытожил он.
О попытках Киева раскрутить в городе Изюме Харьковской области тот же сценарий, что и в Буче, в понедельник рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал утверждения властей Украины "враньем" и заверил, что Россия, "конечно же, будет отстаивать правду во всей этой истории".
В начале месяца глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.